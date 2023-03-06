國家發改委：今年消費加快恢復　有望成為經濟增長主要動力

國家發改委副主任李春臨表示，農曆新年期間，國內旅遊收入按年增長30%，人次增長23.1%，兩者都恢復至2019年同期的73%和89%，全國消費相關行業收入亦增長12.2%，反映今年消費加快恢復，制約消費的因素逐步消除，消費有望成為今年經濟增長主要動力。



他表示，下一步會推動消費持續恢復，穩定大宗消費、提升服務消費和拓展農村消費等，釋放居民消費潛力，增加城鄉居民收入。另外，培育消費新的增長點，支援住房改善、新能源汽車、教育醫療、文化衛生等重點領域，強調有政策工具應對不利因素。

李春臨：有序實施十四五規劃的重大工程

他提到，內地輸入性通脹壓力加大，中央已開展重要商品保供穩價工作，去年消費物價指數按年只升2%。他說，受地緣政治因素影響，今年國內物價運行仍面對不確定，未來會加強監測預警，關注大宗商品和民生商品市場變化，及時採取針對性的調控措施，引導煤炭價格運行在合理區間，加大國內油氣礦產資源開發力度。

他指，要強化市場監管和預期引導，加強現貨期貨市場監管，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法違規行為。



李春臨又說，今年要鞏固基礎設施投資和製造業投資穩定增長的良好勢頭，加快推進重點領域建設，有序實施十四五規劃的重大工程，用好社會資本、投融資合作對接機制，並鼓勵更多民間資本參與重大工程等。