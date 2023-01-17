國家移民局：月初通關後日均50.1萬人次出入境

內地本月8日起有序恢復出境旅遊，民眾在首都機場日本航空公司的值機櫃檯排隊等待辦理登機手續。(中新社)

國家移民管理局今日舉行記者會，發言人林勇勝介紹，自本月8日實施新冠病毒感染「乙類乙管」，有序恢復水陸口岸客運通關、恢復受理中外人員出入境證件審批簽發以來，全國移民管理機構日均檢查出入境人員50.1萬人次，較實施前上升48.2%，為疫前的26.3%；日均受理出入境證件34.1萬本，上升129.4%，為疫前的54.5%。

林勇勝表示，全國辦證窗口、通關現場安全平穩、秩序井然。北京首都、上海浦東、廣州白雲、深圳福田、珠海拱北、內蒙古滿洲里等大型口岸通關順暢，排隊候檢時間均不超過30分鐘。

去年全年簽發607萬港澳台通行證及簽注

林勇勝同時介紹，去年全年累計查驗出入境交通運輸工具963.8萬架(列、艘、輛)次，出入境人員1.157億人次，其中內地居民出入境6,463.5萬人次，港澳台居民4,659.1萬人次，外國人447.3萬人次；全年共簽發普通護照106.8萬本，往來港澳台通行證174.8萬本、簽注432.3萬個。

國家移民管理局曾在上周五透露，本月8日以來，內地居民申辦出入境證件人數為135.1萬，較政策實施前增長129.4%，其中普通護照有35.3萬人申請，增長89.8%，往來港澳台證件簽注有99.8萬人申請，增長147.6%。