國家移民管理局：非中國籍港澳永久居民通行證錄5.4萬預約申請

國家移民管理局表示，為非中國籍港澳永久性居民簽發來往內地通行證3個多月來，已有5.4萬人預約申請，目前預約申請量持續增長，審批工作按程序有序進行中，與此同時，持通行證來往內地人數不斷攀升。截至目前，持通行證出入境人員達5.3萬人次。
張寧指今年台胞往大陸人數增
新聞發言人、綜合司副司長張寧在記者會形容，「一卡在手、說走就走」已經成為非中國籍港澳永久性居民出行新趨勢，下一步會進一步全面深化出入境管理領域改革，創新推出更多出入境便利政策，服務大灣區建設，持續推動內地與港澳人員廣泛交往、全面交流、深度交融，支持港澳更好融入國家發展大局。
張寧又說，今年以來，台胞來大陸旅遊觀光、學習生活、工作就業人數明顯增加，呈現「三個大幅增長」的趨勢，分別是台胞證簽發量、台胞入境人數，以及大陸定居台胞數量，當局將不斷創新優化往來台灣出入境管理政策措施，不斷深化兩岸各領域交流交往。
對於第三季度外籍人員入出境人次同比大幅增長，張寧指出，全國各口岸入境外國人近820萬人次，同比上升48.8%，其中通過免簽入境近490萬人次，同比增加78.6%。下一步會持續優化完善過境免簽等政策措施，擴大活動範圍、增加聯動區域、優化開放佈局，進一步提高政策含金量、吸引力，積極同有關部門提升外國人來華在華便利度。
原文刊登於 香港電台