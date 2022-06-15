國家糧儲局前局長張務鋒落馬 掌管「中國糧倉」5年

中紀委國家監委網站通報，國家糧食和物資儲備局(下稱「國家糧儲局」)原黨組書記、局長張務鋒，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

張務鋒最後一次出現於公開亮相是上月23日，當日張務鋒仍以國家發改委黨組成員，國家糧儲局黨組書記、局長身份，在北京出席全國糧食和物資儲備科技活動周啟動儀式。內地「財新網」指出，中紀委國家監委的通報上，對張務鋒的國家糧儲局職位加上「原」字，意味其落馬前已被去職。

國務院機構改革後首任國家糧儲局局長

62歲的張務鋒是山東人，曾在山東省內工作近40年，職務包括山東省發改委主任、山東副省長等，2017年2月調入北京，出任國家發改委黨組成員，以及國家糧食局黨組書記、局長，同年成為中共十九大代表、十九屆中紀委委員。2018年3月，國務院機構改革後，張務鋒出任新組建的國家糧儲局黨組書記、局長。

張務鋒落馬前 中央巡視組進駐國家糧儲局

今年4月初，十九屆中央第九輪巡視的15個巡視組進駐到廿多個中央和國家機關重要部門，預計工作兩個月左右，所進駐的單位包括國家糧儲局，而張務鋒是這輪中央巡視期間落馬的第一隻「大老虎」。

張務鋒前副手徐鳴去年落馬 涉受賄被起訴

最近半年，中紀委國家監委已公布數十宗涉及糧食購銷的「碩鼠」案，顯示其持續整治糧食購銷領域腐敗的決心，當中包括張務鋒的下屬、國家糧食局前黨組成員、副局長徐鳴。

去年7月，已退休3年的徐鳴被查，今年1月被開除黨籍，2月被最高人民檢察院以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪逮捕，案件4月由廈門市人民檢察院向廈門市中級人民法院提出起訴。

