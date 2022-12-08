國家衛健委發布居家治療及用藥指南 患者須每日量體溫及檢測

國家衛健委發布新冠患者居家治療及用藥指南。居家治療的無症狀或輕症患者，須於每天早、晚各量度體溫一次，如出現發熱、咳嗽等症狀，可進行對症處置或口服藥治療。如果出現呼吸困難或氣促、超過3日體溫高於38.5度等情況，可自行駕車和召喚救護車入院治療。若因就醫等情況需要外出，要全程做好個人防護，點對點來往醫療機構，盡可能不乘坐公共交通工具。



患者居家期間亦要根據要求進行抗原自我檢測，並呈報結果。當症狀明顯好轉或無明顯症狀，自行檢測呈陰性，並且連續兩次核酸檢測Ct值在35或以上，可結束居家治療，恢復正常生活和外出。指南又提出，社區和基層醫療衛生機構須將居家治療人員納入網格化管理，做好醫療服務保障，對有需要的人員給予必要的對症治療和口服藥指導。

