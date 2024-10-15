國慶假期新晉熱點：探秘哀牢山的奇妙魅力

哀牢山之謎｜地處雲南中部 綿延450公里

哀牢山之謎｜磁場強度異常 指南針失靈

該山北段和中段部份地方早在1988年建立國家級自然保護區，外圍一些地方已開發旅遊，但更多地屬於未開發的禁區，內裏多是原始森林，又處處懸崖峭壁，還時有猛獸出沒，遊客貿然進入會有風險。 另外，哀牢山山區經常出現暴雨、暴雪、冰雹等惡劣天氣，而濃霧密閉的森林晚上會釋放大量二氧化碳，人長時間在山林中行走，或因為缺氧失去意識。 更神秘的是，經科研人員測量證實，哀牢山還存在大地磁場強度異常現象，或導致指南針失靈，令遊客增加迷路風險。

哀牢山之謎｜博主「採礦」獨闖險境掀熱潮

2021年，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心的4名隊員，進入哀牢山腹地野外作業後失聯，最終證實全部遇難。 令人意想不到的是，這個「禁區」在2024年國慶期間卻成為「網紅」。 事緣有視頻博主此前在網上發布獨闖哀牢山的「採礦」驚險影片，引來網民興趣。結果國慶假期開始，遊客便從四方八面來到「探險」，玉溪新平縣繞山而上的路上全是自駕遊的汽車，堵至動彈不得。 為防止情況進一步惡化和確保公眾安全，當局已發布「安全提醒」，並嚴禁任何遊客擅自進入哀牢山深處。