國慶假期首日鐵路客運量創新高 內地房地產氣氛轉旺

國慶75周年黃金周假期剛展開，彰顯國家經濟活力，首日假期全社會跨區域人員流動量超3.3億人次，比2023年同期增長0.9%。其中鐵路客運量逾2,100萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。多區景點亦客似雲來，其中杭州市各景區景點於10月1日共接待遊客逾181萬人次。除出遊消費外，內地房地產亦於國慶假期首日表現火紅。

西湖景區斷橋變「人橋」

旅遊方面，杭州市文化廣電旅遊局指國慶日全市接待181.24萬人次旅客，文旅市場運行情況總體良好。其中西湖景區斷橋橋面設置人流管制，內媒形容是「斷橋變人橋」。本月2及3日料為杭州客流高峰，省外遊客佔比或逾60%。

中央出台多項提振房地產措施後，黃金周的內地樓市轉旺。內媒指，國慶假期首日有售樓處擠滿準買家，有銷售人員直言忙得「連吃飯的時間都沒有」。

廣州新樓盤逼爆 代理無時間吃飯

據報廣州其中一個樓盤「保利招商華發中央公館」的睇樓客較往常工作日增300%，國慶首日預約客戶超過400組，而單日成交達39套，無論熱度或成交量均明顯上漲。上海亦有類似的睇樓盛況，有地產代理公司本來讓員工在國慶日及翌日休假，但臨時改為分批輪放；有本來連放4日假的中介，改為所有分店都要有人當值，部分分店更有多人留守至晚上9時。據報有睇樓客「即睇即買」，但也有人因業主心雄「反價」而繼續觀望。