國慶內地7天長假禁出境遊 多地倡減少跨省「就地過節」

內地國慶7天長假將自周六展開，但新冠疫情仍呈「點多、面廣」形勢，至少24個省市要求民眾「就地過節」，減少跨省旅遊。國家衛健委周四舉行記者會，強調要做好國慶期間疫情防控工作，要求旅行社和旅遊平台不得經營出入境旅行團和「機票+酒店」業務，並要求在有中高風險區的市、區、縣及陸路邊境口岸城市暫停旅行團和「機票+酒店」業務；乘搭飛機、高鐵、列車、跨省長途巴士和客船等，須持48小時內核酸陰性證明，進入酒店、旅館、景區及公共文化場所等，則須持72小時內核酸陰性證明。

國家衛健委呼籲民眾積極配合「落地檢」

國家衛健委呼籲民眾出遊抵達目的地時，「積極配合當地政府做好『落地檢』」，並按照賓館、酒店及進入旅遊景區等人員密集場所相關要求，主動掃碼登記，出示符合時間要求的核酸檢測陰性證明。

另外，國家衛健委要求，各地要「從嚴從緊落實『四應四盡』等疫情防控措施」，即「應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治」等，對疫情早發現、早處置、防外溢，「堅決守住不發生規模性疫情的底線」，並要防止防疫工作出現簡單化、一刀切和層層加碼等現象。

居家隔離不得採取外鎖門方式

國家衛健委還特別提到，「採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式」，並強調各地要合理安排轉運隔離人士的任務和時間，「加強轉運車輛日常檢查和安全維護，提高司乘人員的安全意識，杜絕駕駛員疲勞駕駛，確保轉運安全」。

內地昨日新增632宗本土感染，寧夏仍然佔最多有191宗，西藏、貴州亦有近百宗，黑龍江、四川、山東、內蒙古等地都有個案，廣東則有23宗。

