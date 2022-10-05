國慶黃金周首4日 澳門11.7萬人次入境 日均2.9萬按年暴增21倍

澳門與珠海恢復免隔離通關後，旅遊業開始復甦，國慶黃金周首4日錄得逾11.7萬人次旅客入境，日均人次達2.9萬，較去年同期的1,289人次暴增2,172.8%，其中上周六假期首日錄得超過3.7萬人次入境，是今年第二高單日入境旅客量。

國慶假首3日澳門酒店平均入住率超八成

臨時數據顯示，上周六至本周一全澳酒店場所平均入住率達80.6%，較去年同期的48.1%上升32.5個百分點，個別酒店入住率超過九成；各酒店場所平均房價957.7澳門元，較去年同期升23.9%。

最快月底恢復四省一市赴澳自由行及旅行團

另外，內地赴澳旅遊電子簽註及旅行團預計最快本月底恢復，首階段先開放「四省一市」(廣東、浙江、江蘇、福建及上海)。澳門旅遊局長文綺華表示，相信「復市」能穩定旅遊業界發展及幫助市民就業，未來會持續推出音樂節、大賽車、閃耀澳門(光影)、體育和文化盛事，吸納更多客源，並正與文化局高討協調跨年倒數活動。

澳門擬除夕元旦連搞兩天倒數音樂會

澳門文化局長梁惠敏昨透露，年內將推出多項文藝活動和街頭快閃，亦會爭取於黑沙海灘復辦HUSH音樂會並加入新元素，以及爭取在除夕和元旦連續兩天舉辦倒數音樂會等，冀藉系列活動聯同其他旅遊項目，吸引更多旅客到澳門，帶動人流、刺激經濟。