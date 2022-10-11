國慶7日假期九寨溝僅211人到訪 首日1人「包場」

內地國慶黃金周假期旅遊成績日前出爐，國內旅遊出遊4.22億人次，按年減少18.2%，恢復至2019年同期的60.7%；國內旅遊收入2,872.1億元人民幣，按年跌26.2%，恢復至疫前同期的44.2%。令人驚訝的是，熱門旅遊景點四川九寨溝在今年國慶假期僅211人次遊覽，首日甚至只得1人「包場」，景區工作人員更透露，這位「包場」遊客「不是從外面進來的，是當地人」。
《南方周末》報道，九寨溝今年7日國慶假期遊客人數分別為1人、7人、4人、55人、60人、53人、31人，總共211人，而去年同期有逾17.1萬人次。景區工作人員指出，往年國慶九寨溝未曾出現過如此冷清情況，相信與當地防疫政策有關。
前後「八天六檢」方可入九寨溝
景區工作人員表示，九寨溝所在的阿壩州早前出現疫情，截至上月3日累計103宗感染，但由於阿壩州地廣人稀，醫療條件又不及大城市，當地自上月4日起至30日關閉所有景區，到國慶假期重開時，就實行嚴格防疫措施，包括進入阿壩州前需要「五天三檢」，抵達阿壩州後要再「三天三檢」，最後持24小時內核酸陰性報告，方可預約景點門票。
報道還提到，阿壩州內的黃龍風景區及四姑娘山，國慶假期間遊客量也是個位數，甚至是「零」。
除了阿壩州，湖南鳳凰古城、海南三亞、西藏拉薩、新疆烏魯木齊、雲南西雙版納等旅遊城市，也在國慶假期間「遇冷」，因發現有遊客染疫而陸續「全域靜默管控」。