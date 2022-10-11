國慶7日假期九寨溝僅211人到訪 首日1人「包場」

秋天的九寨溝美不勝收，但國慶期間只得211人遊覽。(九寨溝管理局微博)

內地國慶黃金周假期旅遊成績日前出爐，國內旅遊出遊4.22億人次，按年減少18.2%，恢復至2019年同期的60.7%；國內旅遊收入2,872.1億元人民幣，按年跌26.2%，恢復至疫前同期的44.2%。令人驚訝的是，熱門旅遊景點四川九寨溝在今年國慶假期僅211人次遊覽，首日甚至只得1人「包場」，景區工作人員更透露，這位「包場」遊客「不是從外面進來的，是當地人」。

《南方周末》報道，九寨溝今年7日國慶假期遊客人數分別為1人、7人、4人、55人、60人、53人、31人，總共211人，而去年同期有逾17.1萬人次。景區工作人員指出，往年國慶九寨溝未曾出現過如此冷清情況，相信與當地防疫政策有關。