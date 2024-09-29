國慶75周年︱國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式 習近平︰英雄輩出 黨和人民事業就會興旺發達

國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。習近平同國家勛章和國家榮譽稱號獲得者一同步入會場。(新華社)

國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式周日上午在北京人民大會堂金色大廳舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平頒授勛章獎章並發表重要講話，強調偉大時代呼喚英雄、造就英雄，而英雄輩出，黨和人民事業就會興旺發達、長盛不衰。他並稱各級黨委和政府要關心關愛英雄模範，推動全社會尊崇英雄、學習英雄、爭做英雄。

根據第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議的決定，授予載人航天工程首任總設計師王永志等4人「共和國勛章」，授予巴西前總統羅塞芙「友誼勛章」，授予著名雷達專家、「中國預警機之父」王小謨等10人國家榮譽稱號。