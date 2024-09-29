國慶75周年︱國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式 習近平︰英雄輩出 黨和人民事業就會興旺發達

國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式周日上午在北京人民大會堂金色大廳舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平頒授勛章獎章並發表重要講話，強調偉大時代呼喚英雄、造就英雄，而英雄輩出，黨和人民事業就會興旺發達、長盛不衰。他並稱各級黨委和政府要關心關愛英雄模範，推動全社會尊崇英雄、學習英雄、爭做英雄。
根據第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議的決定，授予載人航天工程首任總設計師王永志等4人「共和國勛章」，授予巴西前總統羅塞芙「友誼勛章」，授予著名雷達專家、「中國預警機之父」王小謨等10人國家榮譽稱號。
國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式｜中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程
習近平指，新中國成立75年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，偉大祖國發生了翻天覆地的變化，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。在這個波瀾壯闊的發展歷程中，各條戰線涌現出一批又一批英雄模範。今天受到表彰的同志就是其中的傑出代表。他們的先進事跡和突出貢獻將永載共和國史冊，他們忠誠、執著、樸實的優秀品格值得全黨全國各族人民學習。
國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式｜推動構建人類命運共同體
習近平並稱，75年來，世界上有很多與中國人民志同道合、風雨同舟的老朋友、好朋友，今天被授予「友誼勛章」的羅塞芙女士就是其中的傑出代表。中國人民永遠不會忘記那些為中國發展、增進中國人民同各國人民友誼作出突出貢獻的國際友人。中國人民願攜手世界各國人民，維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體，開創人類更加美好的未來。