國慶75周年｜建設航天強國　深空探測取得突破

中共總書記、國家主席習近平曾於2013年表示，「發展航天事業，建設航天強國，是我們不懈追求的航天夢。」中國航天科技發展近年取得長足進步，除了躋身掌握獨立載人航天技術國家之列，亦實現全球首次月球背面採樣活動。

13年完成三步走規劃 月背採樣全球首例 中國2004年起實施探月工程，2007年發射首顆月球探測器「嫦娥一號」，「嫦娥四號」於2019年成功登陸月球背面，2020年「嫦娥五號」成功回收月球樣本。13年間完成奔月之旅「繞、落、回」三步走規劃。 而「嫦娥六號」則在今年創下全球首次從月背採樣返回的紀錄。習近平日前接見「嫦娥六號」參研參試人員代表時讚揚，嫦娥六號是中國探月工程的重要里程碑，凝結著幾代航天人智慧和心血，他又期望航天科技成果更好造福人類，全社會弘揚追逐夢想、合作共贏的探月精神。 香港理工大學深空探測研究中心主任容啟亮解釋，月球正面在地球磁場影響下，減少了被太陽風等照射的機會，但月球背面則不受地球保護，受到的衝擊巨大，土質亦存在很大差別，令採樣任務更具挑戰。他形容月背採樣只有一次機會，而「嫦娥六號」取得了歷史性成功。

目標6年後載人登月 為更遠深空探測奠基礎 「嫦娥」探月工程已歷經20年，下一步預計「嫦娥七號」會在2026年前後發射，探索月球南極是否存有水份，2028年前後發射「嫦娥八號」，將同「嫦娥七號」等組成月球科研站基本型。完成一系列技術攻關後，目標2030年實現首次載人登月，在月球留下中國人的足跡。 內地專家曾經表示，探月工程是為人類日後長時間在月球駐留創造條件，甚至為奔向更遠的深空，例如火星或其他星球奠定基礎。

13次實現載人航天 港人或有機會上太空 21年來中國進行了13次載人航天任務。2003年10月，首飛航天員楊利偉乘坐「神舟五號」成功進入太空。2年後「神舟六號」實現2人多天飛行；2008年航天員翟志剛出艙，在太空展示五星紅旗。2012年「神舟九號」劉洋參與任務，是太空首次有中國女航天員的身影。王亞平則2次執行太空飛行任務，她亦是首位實現出艙的中國女航天員。 今年6月，中國載人航天工程辦公室宣布，完成載人航天工程第四批預備航天員選拔工作，10名入選的預備航天員，一人來自香港，這位港產載荷專家有機會親身到太空參與研究工作。