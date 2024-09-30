粵港澳大灣區建設是中共總書記、國家主席習近平親自謀劃、部署同推動的重大國家戰略。國務院2019年2月發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，指導大灣區當前同今後的發展。有關規劃近至2022年，遠期展望至2035年。 長達2萬7千字的《規劃綱要》文件，對粵港澳大灣區的戰略定位、發展目標、空間布局等作全面規劃。香港和澳門兩個特別行政區，以及廣東省9個城市，目標通過進一步深化粵港澳合作，發揮三地互補的優勢，推動經濟協同發展，建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區，去年大灣區經濟總量已突破14萬億元人民幣。

國慶75周年｜灣區發揮優勢互補 青年成就創業夢長者覓得安樂窩

港青北上成功創業 官方支援應付法規問題 《規劃綱要》其中一個重點是鼓勵青年到大灣區創業就業。香港青年古偉龍2017年到廣州開設迷你倉公司，目前在全國有約70間分店，結合內地物聯網和電子支付等技術，形成智能化服務，提升管理效率。 2019年起粵港兩地在廣州建設首批青年創新創業基地，提供大量軟硬件支持。特區政府於去年12月，更成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，由民政及青年事務局、廣東省人民政府港澳事務辦公室和廣東省人力資源和社會保障廳作為牽頭單位，提供「一站式」資訊、宣傳及交流平台，協助到大灣區創業的港澳青年解決問題，古偉龍亦受惠於這些措施。 目前珠三角9個城市，累計孵化港澳青年創業項目5600多個，帶動超20萬港澳居民在廣東工作生活。

建設區域養老示範基地 港長者讚廣東院舍環境優服務佳 《規劃綱要》提及要深化養老服務合作，支持港澳投資者在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式興辦養老等社會服務機構，為港澳居民在廣東養老創造便利條件。 「廣東院舍照顧服務計劃」去年7月下旬起，開放給在香港有提供資助安老院舍照顧服務經驗而記錄良好，並在大灣區內地城市營運安老院，申請成為認可服務機構。 佛山一間安老院今年5月被納入社署「計劃」，有200個宿位名額預留給正在輪候院舍港人長者，不足一個月就有50多人申請。有入住的香港長者表示，院舍環境舒適，空間比在香港大，護理員服務態度良好。 安老院董事局主席陳志育表示，廣東省近年多了很多新型、具規模的安老院舍，空間較在香港大，院舍可以聘請全職西醫及中醫駐院，每天巡房。