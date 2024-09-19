國慶75周年│習近平主政「新時代、新征程」 全面建成小康社會

今年10月1日迎來國慶75周年的大日子，中華人民共和國1949年成立，由初期的一窮二白，發展至今全面建成小康社會，位列世界經濟強國，成為全球最大的製造業、貨物貿易及外匯儲備國。

建國以來GDP增長223倍 高端科技融入生活 新中國成立以來，國內生產總值由1952年，有統計數據以來的679億元人民幣，攀升至去年126萬億元人民幣，佔全球經濟份額約17%，5.2%的全年經濟增速，屬於世界前列。70多年來國家經濟總量增長223倍，人均GDP由建國之初119元人民幣，升至去年89000多元人民幣。 75年來，國家人民生活起了翻天覆地變化，當中經歷多個關鍵歷史節點。上世紀七、八十年代起國家推行改革開放，珠三角、長三角等沿海城市經濟逐步騰飛，人民生活大大改善。九十年代末提出「西部大開發」戰略，縮窄國家東西部發展差距。2001年正式加入世界貿易組織，2010年中國經濟總量躍升至全球第二位。 近年高端科技，讓5G技術、互聯網大數據、人工智能加速融入日常生活，內地移動支付普及率去年升至86%，是全球第一。新能源汽車產量及銷量連續9年排世界首位；首架國家自主研發的大型客機去年開始投入商業營運。 習近平「新時代、新征程」 推進「社會主義現代化強國」、「民族復興」 2012年中共十八大以來，國家迎來「新時代」、「新征程」，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平強調，人民對美好生活的嚮往是黨的奮鬥目標。 習近平指出，明確堅持和發展中國特色社會主義，黨的中心任務是團結帶領全國各族人民全面建成「社會主義現代化強國」，實現第二個百年奮鬥目標，全面推進中華民族偉大復興。總戰略安排分兩步走，從2020年到2035年基本實現社會主義現代化，從2035年到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

脫貧攻堅全面勝利 全面建成小康社會 在習近平主政之下，國家脫貧攻堅取得全面勝利，如期實現「全面建成小康社會」這個百年奮鬥目標。 習近平2021年宣布，近1億農村貧困人口全部脫貧，逾800個貧困縣全部摘帽，近13萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務，創造出彪炳的人間奇蹟。 國家亦實現第一個百年奮鬥目標，全面建成小康社會，歷史性地解決絕對貧困問題，習近平形容是中華民族、中國人民、中國共產黨的偉大光榮。 正當國家在「穩中求進」的總基調向前發展時，2019年底爆發世紀新冠疫情，令國家面臨前所未有的挑戰。習近平「親自部署、親自指揮」，經過三年抗擊，國家實施嚴謹防控措施和「動態清零」政策，終於取得決定性勝利。 構建人類命運共同體 擴大朋友圈 構建人類命運共同體是「習近平外交思想」的核心理念，亦是新時代中國特色大國外交的目標。中國的邦交國家已增加至183個，對外締結的條約及協定去年有超過300項，創近年新高。習近平的「一帶一路」倡議跨越10年，目前超過150個國家和30多個國際組織參與，10多年來中國和參與國的進出口總額超過19萬億美元，中國與他們雙向投資超過3800億美元。 國家積極擴大「朋友圈」，習近平近年多次外訪，西方主要領袖相繼訪華。中美關係近年因地緣政治和貿易磨擦，趨於複雜緊張。疫情後，中美元首舉行過兩次面對面會晤，習近平去年在三藩市出席美國商界晚宴致辭時說，中國願意與美國做夥伴、做朋友，中國從不賭美國輸，無意挑戰和取代美國，同時促請美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政。