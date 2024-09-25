國慶75周年｜股市助力企業發展　投資回報正在加強

90年代初，上海證券交易所及深圳證券交易所先後正式開業，經歷30多年發展，時至今天，滬深交易所與2021年註冊成立的北京證券交易所，分別涵蓋主板、創業板、科創板。上市公司數量由上海交易所成立時率先掛牌的「老8股」，到現時逾5000間企業。過百家企業躋身世界500強，推動中國經濟發展。

剛由英大證券研究所退下所長職務的李大霄，是股齡逾30年的老股民。他說當年買股票的人，並非一般民眾，深圳市政府曾動員幹部帶頭買股票，向民眾示範。他說股市為企業融資的功能已經達到，對經濟亦帶來巨大貢獻，但對於超過2億散戶的投資回報，仍然有待加強。

1992年中國證監會成立，港交所高級顧問史美倫回顧，當年獲時任總理朱鎔基邀請，在2001至2004年期間，出任中國證監會副主席，任內推出多項監管法規及條例，並嚴格處罰違規行為，希望做到股市更規範。 史美倫表示，當時內地市場仍屬初生，投資者不熟悉市場操作。她形容過去30年間，其他市場發展是「行過來」，但內地市場是「跑過來」，過程中自然會有跌跌撞撞。當時推動退市相關工作挑戰很大，要令投資者及地方政府明白，無法救的企業要讓它退市。經過30多年發展，內地市場變化很大，投資者亦成熟了。

國慶75周年｜李大霄認為，資本市場為上市企業融資的功能已經達到，但對一眾股票投資者，體現投資回報的公司分紅有待加強。（港台圖片）

今年4月國務院推出資本市場指導性文件，即「新國九條」，提出要強化上市公司現金分紅監管，增強分紅穩定性等。文件亦在保護投資者、上市公司質量、監管能力等多方面提出指導意見。 中國證監會綜合業務司司長周小舟表示，資本市場「1+N」政策體系已基本形成，政策效應正逐步顯現；著眼由源頭提高上市公司質素，指導交易所修訂上市規則，提高上市監管要求；將隨機抽查比例，由5%提升至20%；著眼推動上市公司提升投資價值和加強投資者保護，圍繞分紅、回購、退市監管等方面出台若干政策措施。 他說，中證監正深入學習貫徹三中全會精神，研究謀劃資本市場一攬子改革開放舉措，在投資端，將積極推動有關方面優化中長期資金入市政策安排、引導上市公司持續提升公司投資價值，提高投資者回報水平。在融資端，將改革優化發行上市制度。

中證監：繼續優化互聯互通機制 歡迎更多外資投資中國資本市場

中國證監會國際合作司（港澳台事務辦公室）副司長焦彩霞表示，滬港通、深港通開通以來，不斷完善優化，在交易額度、標的擴容、交易機制、監管合作等方面取得一系列成果，南北向資金交易活躍。中長期看，中證監將繼續優化互聯互通機制，為國際投資者提供更友好便利制度環境。

她提到，近年中證監在穩妥推進資本市場對外開放，取得一系列新進展和新成效，未來將繼續擴大資本市場高水平制度型開放。由歷史經驗看，外資有進有出是正常現象。截至7月底，今年以來北向資金累計小幅淨流入。她說，未來一段時間，一方面中國經濟回升向好、長期向好的基本面不會變；中國資產估值優勢進一步顯現，滬深300指數市盈率約11倍，遠低於標普500指數的25倍，隨著中國穩步推進資本市場制度型開放，外資投資A股市場將更加便利。

她又提到，從投資多樣性、資產估值水平和長期回報角度看，A股等中國資產仍有較強吸引力，歡迎更多外資投資中國資本市場。

原文刊登於 香港電台