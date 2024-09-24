國慶75周年｜西藏推義務教育減失學　僧人加強學法治

自治區教育廳數據顯示，當局投入小學至初中義務教育經費持續增加，過去5年增幅超過25%，最新教育事業費人均開支按年增長超過一成，成為全國增幅最快的地區。有家長說，現時子女能接受義務教育，亦有包食住和基本學習用品政策，經濟壓力大減。

當地寺管會人員向僧人講授有關國家政策與法規。（港台圖片）

對於外界擔心藏文化將逐漸消失，西藏自治區教育廳思想政治工作處副處長吳海東說，當局保證藏語文的課時量，中小學生需要完成藏語考核，相信這個文化絕對不會消失，又指以往學童意識形態辨別能力受家庭和宗教信仰影響，因此近年透過參觀和講座等活動，宣講民族團結意識，但教師專業素質仍然不足，未能提高學生思想政治教育的參與度，需要提高老師水準，轉變教學方法。

有當地小學採用藏語漢語兩種文字教學，課時一樣，校方說，希望提高藏族學童漢語水平，亦弘揚傳承民族文化。

自治區倡理性對待宗教 信徒減捐獻 僧人加強學習法律政治知識

西藏宗教氣氛濃厚，很多家庭世代信奉藏傳佛教。自治區政府近年提出，要教育引導信眾理性對待宗教，嚴防宗教極端狂熱。有信徒近年減少入廟供奉參拜的次數，亦減低將收入捐獻的比例，認為信仰在心中長存，現實以工作家庭為首位。

自治區政府2011年起在當地各寺廟建立共同管理制度，由黨幹部進駐成立寺廟管理委員會，其中在功德林寺，僧人說，以往要自學有關法律和政治方面知識，現時由委員會人員講授，有助提高他們國家、公民和守法意識。管理委員會黨組書記晉美扎巴說，以前僧尼對於國家政策了解不到位，委員會成立初期一度面對挑戰，透過一系列政策改善寺廟和僧人生活環境，再慢慢做好政策和愛國教育工作。

原文刊登於 香港電台