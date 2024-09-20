國慶75周年│貴州透過不同方式發展成功脫貧　村民生活改善

中共中央總書記、國家主席習近平在2021年初宣布，國家脫貧攻堅戰取得全面勝利。貴州省過往一直被形容為「天無三日晴、地無三里平、人無三分銀」，曾經是全國最貧困的省份之一，多條前貧困村近年透過不同方法成功脫貧。

村民種茶收入倍增 龍鳳村田家溝推茶產業脫貧

龍鳳村所在的湄潭縣是全省最大茶葉生產基地，茶園面積達60萬畝，去年茶葉產量72000噸，產值75億元，綜合收入180億。20多年前仍是省級深度貧困村的龍鳳村，到2018年整體脫貧，人均可支配收入由2002年不足1000元，增至去年2萬多元。

龍鳳村茶農譚世德，1995年從沿海地區回鄉種茶。他說比起傳統種大米、粟米，一畝地年均收入只有約1000元人民幣，只能解決溫飽問題。現時家家戶戶種茶，收入提高，每畝地年均收入至少8000元，加上其他收入，現時每戶人都可以買汽車。

龍鳳村黨總支部書記伍榮明說，村民受惠於22年前起推出資助村民種茶的「退耕還茶」政策，即將耕地改種茶樹。當局其後補助村民改善住房，十八大以來更全面改造「水電路防訊」等設施，老百姓生活有翻天覆地變化，新農村建設成功後便發展鄉村旅遊，透過融合茶葉產業和鄉村旅遊業，協助村民走向「鄉村振興」。 湄潭縣農業農村局黨組成員、茶產業發展中心主任楊冬說，湄潭具備高海拔、低緯度、多雲霧、少日照的地理優勢，當局亦有扶持茶農的政策，例如免費發放茶苗、貼息貸款等。