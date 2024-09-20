國慶75周年│貴州透過不同方式發展成功脫貧　村民生活改善

中共中央總書記、國家主席習近平在2021年初宣布，國家脫貧攻堅戰取得全面勝利。貴州省過往一直被形容為「天無三日晴、地無三里平、人無三分銀」，曾經是全國最貧困的省份之一，多條前貧困村近年透過不同方法成功脫貧。
村民種茶收入倍增 龍鳳村田家溝推茶產業脫貧
龍鳳村所在的湄潭縣是全省最大茶葉生產基地，茶園面積達60萬畝，去年茶葉產量72000噸，產值75億元，綜合收入180億。20多年前仍是省級深度貧困村的龍鳳村，到2018年整體脫貧，人均可支配收入由2002年不足1000元，增至去年2萬多元。
龍鳳村茶農譚世德，1995年從沿海地區回鄉種茶。他說比起傳統種大米、粟米，一畝地年均收入只有約1000元人民幣，只能解決溫飽問題。現時家家戶戶種茶，收入提高，每畝地年均收入至少8000元，加上其他收入，現時每戶人都可以買汽車。
龍鳳村黨總支部書記伍榮明說，村民受惠於22年前起推出資助村民種茶的「退耕還茶」政策，即將耕地改種茶樹。當局其後補助村民改善住房，十八大以來更全面改造「水電路防訊」等設施，老百姓生活有翻天覆地變化，新農村建設成功後便發展鄉村旅遊，透過融合茶葉產業和鄉村旅遊業，協助村民走向「鄉村振興」。 湄潭縣農業農村局黨組成員、茶產業發展中心主任楊冬說，湄潭具備高海拔、低緯度、多雲霧、少日照的地理優勢，當局亦有扶持茶農的政策，例如免費發放茶苗、貼息貸款等。
金花村改建民宿吸客 村民居住環境大為改善
在金花村有78戶人家，7成村民約10年前將部分閒置房屋改建為民宿，民宿各有特色，外牆油上不同顔色，稱為「七彩部落」。
徐學良是其中一間兩層高民宿的負責人，他表示，村落以往養禽畜為生，環境「髒亂差」，每年收入僅1、2萬元，現時可達20至30萬；當區發展民宿為居民居住環境和收入帶來很大改善。
當局在2015年為金花村改善道路、照明等設施，其後引入新合作經營模式，讓村民通過自營、入股、合資等方式，參與旅遊業經營管理。金花村黨總支部書記彭寅憶述，當年建「七彩部落」不無困難，包括要向群眾解説，釋除他們對改變生活的疑慮，同時需要有政策支持。
引入眾多旅遊項目 帶動化屋村經濟發展
習近平在2021年初考察黔西市化屋村，這條位處深山中的苗族山村，曾經被懸崖峭壁阻隔，為國家級深度貧困村，十多年前修好山路和通訊網絡，近年同樣「清零」貧困人口，人均收入由2019年大約1萬元，升至去年近3萬。 當年獲習近平接見的蠟染刺繡公司總經理楊文麗表示，村內有店舖售賣服飾和文創產品等，亦設有車間教授傳統工藝。楊文麗表示，習近平到訪的效應，加上新興網上「直播帶貨」，一年可以做到165萬元生意，之前每年最好只是10萬元。
化屋村近年旅客量上升，因此亦增加多個旅遊項目，包括遊船、滑翔傘、直升機等。化屋村黨總支部書記肖陽群表示，以往年均旅客只有20至30萬人次，而今年上半年就已經超過30萬人次，旅遊綜合收入超過7800萬，認為要讓村民吃上「旅遊飯」，要做到戶戶有產業，透過多渠道穩定增加收入，確保不出現「返貧」。
原文刊登於 香港電台