國慶75周年 逾12萬人天安門廣場看升旗感動 黃金周旺丁旺財

北京天安門廣場於昨早6時許舉行國慶75周年升旗儀式，有達12.3萬名民眾到場觀看，不少人一早已入場等待。有民眾看著國旗徐徐升起，感動不已。一連7日的十一黃金周長假期亦隨即展開，今年市面旺丁旺財，旅遊需求旺盛。

隸屬解放軍三軍儀仗隊的國旗護衛隊帶著國旗，以整齊步伐走入廣場；6時11分，軍樂隊奏響國歌，升旗手緩緩將國旗升至旗杆頂端。升旗儀式結束後，現場放出和平白鴿以及多彩氣球。民眾胡小姐說「國旗升起來的那一刻，我就是有點眼眶濕潤」，「看到和平鴿飛起來，我真的覺得我們國家富強起來」。《人民日報》發表社論，指中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興唯一正確道路。