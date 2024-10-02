國慶75周年 逾12萬人天安門廣場看升旗感動 黃金周旺丁旺財

北京天安門廣場於昨早6時許舉行國慶75周年升旗儀式，有達12.3萬名民眾到場觀看，不少人一早已入場等待。有民眾看著國旗徐徐升起，感動不已。一連7日的十一黃金周長假期亦隨即展開，今年市面旺丁旺財，旅遊需求旺盛。
隸屬解放軍三軍儀仗隊的國旗護衛隊帶著國旗，以整齊步伐走入廣場；6時11分，軍樂隊奏響國歌，升旗手緩緩將國旗升至旗杆頂端。升旗儀式結束後，現場放出和平白鴿以及多彩氣球。民眾胡小姐說「國旗升起來的那一刻，我就是有點眼眶濕潤」，「看到和平鴿飛起來，我真的覺得我們國家富強起來」。《人民日報》發表社論，指中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興唯一正確道路。
2012年起，每年國慶在天安門廣場都會有花籃裝飾，今年首次以蔬果為主題，選用好意頭的蔬果祝福國家。天安門廣場、長安街沿線，一組組花壇於上月25日正式完工，烘托熱烈祥和的喜慶氛圍。其中高18米的「祝福祖國」巨型花籃亮相天安門廣場中心；10組立體花壇美化長安街沿線，吸引民眾觀賞。
太空站神十八航天員送上祝福
遠在中國太空站的神十八航天員也於早上與中央廣播電視總台演播室連線，送上國慶祝福。神十八航天員葉光富說︰「我覺得很自豪，中國空間站是幾代航天人接續奮鬥的成果體現，中國空間站是戰略新興產業的代表，是中國式現代化建設成就的一個縮影，充分彰顯了新時代中國力量。」
全國上下趁一連7日假期慶祝，北京有飾物店負責人及豆汁店負責人均稱今年人流較往年多，據報增加約20%至30%。有北京民眾表示，國內旅遊車票一早售罄，據報有遊客由山東踩單車到北京旅遊，感受首都的國慶氣氛。有旅行社說在多國免簽及航班陸續恢復下，國慶期間國內外旅行團參加人數，較去年同期升55%。