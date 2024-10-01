國慶75周年｜逾12萬人天安門廣場看升旗感動 黃金周旺丁旺財

北京天安門廣場於今早6時許舉行國慶75周年升旗儀式，有達12.3萬名民眾到場觀看，不少人一早已入場等待。有民眾看著國旗徐徐升起，感動不已。一連7日的十一黃金周長假期亦隨即展開，今年市面旺丁旺財，旅遊需求旺盛。
國慶75周年｜民眾看升旗激動︰覺得我們國家富強起來
升旗儀式清晨舉行，隸屬解放軍三軍儀仗隊的國旗護衛隊帶著國旗，以整齊步伐走入廣場。6時11分，軍樂隊奏響國歌，升旗手緩緩將國旗升至旗桿頂端。升旗儀式結束後，現場放出和平白鴿以及多彩氣球。民眾胡小姐表示，「國旗升起來的那一刻，我就是有點眼眶濕潤，真的因為我第一次來看，所以還是很激動，然後看到和平鴿飛起來，我真的覺得我們國家富強起來。」《人民日報》發表社論，指中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興唯一正確道路。
天安門廣場升旗儀式及日前「祝福祖國」巨型花籃亮相︰
國慶75周年｜「祝福祖國」巨型花籃亮相天安門廣場
自2012年起，每年國慶在天安門廣場都會有花籃裝飾，今年首次以蔬果為主題，選用好意頭的蔬果祝福國家。天安門廣場、長安街沿線，一組組花壇於本月25日正式完工，烘托熱烈祥和的喜慶氛圍。其中高18米的「祝福祖國」巨型花籃亮相天安門廣場中心；10組立體花壇扮靚長安街沿線，吸引民眾觀賞。
國慶75周年｜太空站神十八航天員 送上國慶祝福
遠在中國太空站的神十八航天員，也於早上與中央廣播電視總台演播室連線，送上國慶祝福。其中神十八航天員葉光富表示，「我覺得很自豪，中國空間站是幾代航天人接續奮鬥的成果體現，中國空間站是戰略新興產業的代表，是中國式現代化建設成就的一個縮影，充分彰顯了新時代中國力量，為新時代蓬勃發展的中國航天事業點讚。」
國慶75周年｜景點商戶旺丁旺財 國內外旅團人數增55%
全國上下趁一連7日的假期慶祝，北京有飾物店負責人及豆汁店的負責人，均稱今年人流較往年多，據報增加了約20%至30%。此外，有北京民眾表示，國內旅遊的車票一早售罄，加上近日內地股市造好，民眾樂於花錢旅遊。據報有遊客由山東踩單車到北京旅遊，專程感受首都的國慶氣氛。有旅行社說，在多國免簽證政策及航班陸續恢復帶動下，國慶期間國內外旅行團參加人數，較去年同期升55%。