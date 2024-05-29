國新辦報告：美國人權狀況繼續惡化

國務院新聞辦公室今日(29日)發表《2023年美國侵犯人權報告》，指美國的人權狀況繼續惡化，當地人權朝著日益兩極分化的方向發展，與佔據政治、經濟和社會支配地位的少數人相比，大多數普通民眾越來越被邊緣化，基本權利和自由被虛置。

報告指公民和政治權利淪為空談，美國種族主義根深蒂固，種族歧視情勢嚴重，經濟和社會不平等日益加劇，婦女兒童權利長期遭受系統性侵犯，無證移民悲慘境遇觸目驚心，美式霸權製造人道主義危機。

政黨惡鬥導致難以達成控槍共識

報告指，美國槍支暴力造成慘痛生命代價，政黨惡鬥導致難以達成控槍共識，警察濫用暴力致死人數創下新高，警察執法問責制度形同虛設，大規模監禁與強迫勞動問題突出。黨爭惡鬥加劇，繼續操弄選舉，政府公信力繼續下跌。