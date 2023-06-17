國民黨副主席夏立言稱堅定促進兩岸和平　籲大陸加快開放台產鳳梨釋迦進口

記者李怡靜、李宗芳／綜合報道

海峽論壇17日在福建廈門舉行，國民黨副主席夏立言率團出席，在開幕禮上致詞時強調，國民黨延續過去主政期間推動九二共識、反對台獨的政治基礎，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，並呼籲陸方「加快開放鳳梨釋迦」，讓支持兩岸交流縣市享受正面影響。

夏立言表示，近年來每當台海情勢緊張之際，國民黨仍然勇於發聲、敢於行動，他特別強調，國民黨雖面對國際環境變化等一系列挑戰，仍站穩既有立場，維持路線自信：「國民黨依據黨綱、黨章，延續過去主政期間推動『九二共識』、反對台獨的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，促使兩岸重返和平繁榮的康莊大道。」

夏立言在開幕致詞上呼籲陸方加速開放鳳梨釋迦，讓支持兩岸交流的縣市享受正面影響。（圖／中天新聞）