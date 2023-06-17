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中國
2023-06-17 18:30:54

國民黨副主席夏立言稱堅定促進兩岸和平　籲大陸加快開放台產鳳梨釋迦進口

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國民黨副主席夏立言率團出席海峽論壇並於開幕禮上致辭。（圖／中天新聞）

記者李怡靜、李宗芳／綜合報道

海峽論壇17日在福建廈門舉行，國民黨副主席夏立言率團出席，在開幕禮上致詞時強調，國民黨延續過去主政期間推動九二共識、反對台獨的政治基礎，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，並呼籲陸方「加快開放鳳梨釋迦」，讓支持兩岸交流縣市享受正面影響。

夏立言表示，近年來每當台海情勢緊張之際，國民黨仍然勇於發聲、敢於行動，他特別強調，國民黨雖面對國際環境變化等一系列挑戰，仍站穩既有立場，維持路線自信：「國民黨依據黨綱、黨章，延續過去主政期間推動『九二共識』、反對台獨的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，促使兩岸重返和平繁榮的康莊大道。」

夏立言在開幕致詞上呼籲陸方加速開放鳳梨釋迦，讓支持兩岸交流的縣市享受正面影響。（圖／中天新聞）

籲陸方重視台灣民間所提出改進方案

對於外界關注台灣農產品輸入問題，夏立言稱過去三年來，兩岸一直未能有效解決台灣農漁水產品的檢驗問題，如果台灣的優良產品無法銷往大陸，例如台東的鳳梨釋迦，「這對台灣基層的農漁民，和大陸廣大的消費者，都是很大的損失」。他呼籲陸方重視台灣民間近幾個月來提出的改進方案，並加快開放速度，讓支持兩岸交流的縣市能夠很快享受到正面影響。

夏立言進一步建議，兩岸不只要盡量落實海峽兩岸經濟合作架構協議，對於過去未完成的協議，也應該在條件允許的情況下推進，讓經貿交流可以持續成為確保兩岸繁榮發展的穩定器。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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