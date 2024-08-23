中國著名網絡安全公司360旗下一款兒童智能手錶引起爭議，有網民向手錶提問「世界上最聰明的人是中國人嗎」時，答案竟出現「中國人小鼻小眼、世界上最笨」。面對引發「辱華」爭議，360的創辦人兼董事長周鴻禕周四（22日）親自拍片道歉，解釋部分舊版本手錶軟件是從網上抓取答案，不是人工智能(AI)回應，如今已進行整改，刪除所有「有害」訊息，並把軟件升級到AI版本。

內媒報道，該網民表示該款360兒童手錶是在2023年購買，主要是為了防止女兒走丟。他表示有關問題最初是女兒提問的，自己拍片時又重新問一次「世界上最聰明的人是中國人嗎」，語音回答：「以下內容來自360搜索……」答案以文字形式顯示在手錶上，「因為中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉，從外表上顯得腦袋在所有人種裡最大。其實中國人聰明的是有，但笨的我承認是世上最笨的」，其中還有「甚麼四大發明，你看見了嗎？歷史是可以捏造的。而現在的手機、電腦、高樓大廈、公路，等等所有高科技都是西方人發明的」等表述。該網民表示，聽到這樣的答覆，她決定把這塊手錶換掉。

「360兒童手錶智能回答毀三觀」話題登上微博熱搜，內地網民反應強烈，要求360集團董事長周鴻禕拍片回應，批評「內容屏蔽出現了問題」、「必須徹查是誰輸入了這些內容」、「想不到360的手錶被滲透了」。 舊版沒裝AI大模型 只抓取網站公開資訊 周鴻禕親自拍片道歉稱，對某型號的兒童手錶出現錯誤的問答，給用戶帶來不適，表示真誠歉意。他表示，經過快速檢查，出現問題的這款手錶是2022年5月份的一個舊版本，沒有裝入大模型，指該手錶的回答問題不是通過人工智能，而是通過抓取互聯網公開網站上的資訊來回答問題。目前已經快速完成了整改，刪除上述所有有害資訊，並正在將軟體升級到人工智能版本。

周鴻禕強調，已檢查了新版的大模型兒童手錶的問答功能，同時做了幾個測試，稱更親自展示問答功能，稱「從目前來看是沒有任何問題的，大家可以放心使用」。對於舊版本的手錶，在未來的一到兩周內，會陸續給大家把軟體升級，網站的服務也會升級，做到不再出現類似的問題。