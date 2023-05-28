國產大客機C919商業首飛載客130多名　29日航線啟動掀搶購票價倍增

對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航除了準備了具有紀念意義的特殊登機牌，最讓旅客期待的「飛機餐」也首度亮相，經濟艙飛機餐叫「五福臨門」，由旅客投票選出來，主食是臘味煲仔飯，搭配三色水果拼盤、C919首航特色芒果布甸、東航自製巧克力酥餅以及大白兔牛奶。

據《央視新聞》報道，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，營運MU9191航班，10點45分從上海虹橋機場起飛，下午13時10分飛抵北京首都機場。首飛航班採事前預約，東航再從預約名單中擇出130多名乘客搶先體驗。

首架國產大型客機C919於28日上午首度商業載客飛行，東方航空MU9191航班從上海虹橋機場飛往北京首都機場，飛行時長為2小時25分鐘。東航除了為機上130多名首航乘客準備紀念登機牌，經濟艙餐點也別出心裁取名「五福臨門」。

印有「全球首架」的「中國印」標識

C919內部設計也隨商業首飛大公開，為164座兩艙布局，公務艙8座，經濟艙156座。公務艙座椅為全鋁合金框架結構，採用搖籃式設計，後靠可達120度、前後座椅間距超過1公尺；經濟艙設計採用3-3布局，中間座位比兩邊座位寬1.5公分；加上C919客艙擁有2.25公尺的過道高度，旅客能感受到舒適的頂部和前方視覺空間。

機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和對應英文。飛機註冊號B-919A，「B」代表飛機國籍，「919」和型號名稱契合，「A」則有首架之意。

據悉，C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的噴氣式幹線客機。根據東航計劃，在28日首次商業載客飛行後，從29日開始，東航首架C919大型客機將在上海虹橋-成都天府航線上實行常態化商業運行，日前已開放售票，引發民眾搶購，有內媒報道29日票價從原人民幣919元（約1019港元）倍增1857元（約2059港元）。

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