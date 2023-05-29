國產大客機C919首次投入商業飛行

中國國產大飛機計劃、C919客機昨日終於首次商業飛行，接收首架C919飛機的東航，昨日以編號MU9191，由上海虹橋機場飛往北京首都機場，標誌C919正式投入服務。東航今日起將C919安排飛行來往上海及四川成都的
航班。
C919首次商業航程，昨晨10時32分在上海虹橋機場起飛，機上約130名乘客，並非一般旅客，而是C919的科研人員，以及民航工作人員等。中國民航局長宋志勇、生產C919的中國商飛董事長賀東風、東航總經理李養民，以及工業和信息化部長金壯龍，也乘搭這班飛機，見證歷史時刻。
五福臨門飛機餐賀首航
東航為這個特別時刻，準備「首航成功」蛋糕與乘客一起分享喜悅。機身的「全球首架」印章，均印在國產新一代客機座椅的頭枕墊上，更印有「東方風來，翼起翱翔」字句，祝賀國產大飛機鵬程萬里，乘客更有以「喜慶紅」為主色的紀念版登機證。飛機餐則名為「五福臨門」，包括臘味煲仔飯、C919首航芒果布甸、朱古力酥餅、水果拼盤和大白兔牛奶。
飛機在下午12時31分降落，較原定時間早約半小時，首都機場特別安排「過水門」儀式迎接。乘搭首航的北京航天航空大學博士生張先生認為，C919較空中巴士A320及波音737系列更平穩，震動很少，更安靜，像坐在廣體客體般舒適。負責首航的機長趙宏兵說：「今天還是比較順利，按照我們前期的預案，還有一些計劃一切順暢。」飛機隨後由北京飛返上海，有乘客特別斥兩千多元人民幣，率先感受令國人自豪的航空結晶。