國產大客機C919首次投入商業飛行

中國國產大飛機計劃、C919客機昨日終於首次商業飛行，接收首架C919飛機的東航，昨日以編號MU9191，由上海虹橋機場飛往北京首都機場，標誌C919正式投入服務。東航今日起將C919安排飛行來往上海及四川成都的

航班。

C919首次商業航程，昨晨10時32分在上海虹橋機場起飛，機上約130名乘客，並非一般旅客，而是C919的科研人員，以及民航工作人員等。中國民航局長宋志勇、生產C919的中國商飛董事長賀東風、東航總經理李養民，以及工業和信息化部長金壯龍，也乘搭這班飛機，見證歷史時刻。