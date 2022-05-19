國產新冠口服藥VV116臨床研究 Omicron非重症轉陰快兩日

研究指出，今年3月8日至24日期間入院的136名非重症Omicron患者(11%無接種過新冠疫苗，0.7%已打1針，45.6%已打2針，42.6%已打加強針)當中，有60人在核酸檢測首次驗出陽性後5天內服用VV116，平均8.56天轉陰；76人接受普通治療(對照組)，11.13天轉陰。VV116組別共報告9宗不良反應，其中7宗是輕度肝功能異常；無嚴重不良反應。研究認為，VV116是安全、有效的新冠口服藥，在Omicron感染早期有更好表現。研究人員包括國家傳染病醫學中心主任張文宏團隊及上海市公共衛生臨床中心主任范小紅團隊。張文宏團隊將參與上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長寧光帶領的新研究——VV116與美國輝瑞新冠口服藥Paxlovid「頭對頭」臨床試驗。

能抑制冠狀病毒 千金藤價格4天炒貴7倍

另一邊廂，北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛團隊，上周二成功為其研究取得國家知識產權局「發明專利」，專利內容重點為「10μM(微摩爾/升)的千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為15,393倍」。中藥「千金藤」隨即被視為治療新冠肺炎「新希望」，引發搶購潮，除了零售價短短4天由每公斤20至30元(人民幣，下同)暴漲至160元外，中藥上市公司股價紛紛漲停板。不過，千金藤素抑制新冠病毒的效用未經臨床驗證，且該研究所用的並非新冠病毒，而是從死亡穿山甲分離並培養出的「冠狀病毒xCoV」。根據該項專利內容，該「穿山甲冠狀病毒xCoV」基因排序，與新冠病毒的S蛋白同源性高達92.5%，但不會傳染人。童貽剛直言，用相似病毒做藥物篩選是病毒學通用做法，因為相對安全，「我們不能隨隨便便地去拿高致病性的病毒去做實驗」。