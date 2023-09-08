國產航母福建艦下水1年多海試在即　網傳照片揭電磁彈射器真身

記者李宗芳／綜合報道

第2艘國產航母「福建艦」去年6月17日下水之後，外界高度關注何時海試，軍迷近日在網上瘋傳最新照片，艦上3套電磁彈射器工棚都已移除露出真容。

網傳航拍照片中，003航母福建艦上三條電磁彈射器，上面覆蓋的施工工棚已全部拆除，三條電磁彈射器全部露了出來。事實上，其中1個頂棚2個月前已移除，顯示艦載機即將進行起飛測試。

或在國慶日期間首次海試

對此內地軍事評論員陳志文認為，甲板上沒有了障礙物，接下來很可能就是進行甲板劃線，劃完標誌線，所有海試才能有條不紊的進行，預計所有準備工作將在9月底全部完成，003航母福建艦將在國慶日期間開啟首次海試，時間還有一個月，一切都來得及。

據《南華早報》7日報道，軍事專家宋忠平表示，這顯示長316米的「福建」艦正準備測試電磁彈射系統，並可望按照時間表，在2025年加入解放軍海軍，除去所有的護罩意味電磁彈射器的除錯作業已完成，能在海試期間讓彈射系統運作。