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2023-09-08 10:45:27

國產航母福建艦下水1年多海試在即　網傳照片揭電磁彈射器真身

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福建艦拆3條電磁彈射器工棚露真容，或10/1首度海試。（圖／翻攝微博）

記者李宗芳／綜合報道

第2艘國產航母「福建艦」去年6月17日下水之後，外界高度關注何時海試，軍迷近日在網上瘋傳最新照片，艦上3套電磁彈射器工棚都已移除露出真容。

網傳航拍照片中，003航母福建艦上三條電磁彈射器，上面覆蓋的施工工棚已全部拆除，三條電磁彈射器全部露了出來。事實上，其中1個頂棚2個月前已移除，顯示艦載機即將進行起飛測試。

或在國慶日期間首次海試

對此內地軍事評論員陳志文認為，甲板上沒有了障礙物，接下來很可能就是進行甲板劃線，劃完標誌線，所有海試才能有條不紊的進行，預計所有準備工作將在9月底全部完成，003航母福建艦將在國慶日期間開啟首次海試，時間還有一個月，一切都來得及。

據《南華早報》7日報道，軍事專家宋忠平表示，這顯示長316米的「福建」艦正準備測試電磁彈射系統，並可望按照時間表，在2025年加入解放軍海軍，除去所有的護罩意味電磁彈射器的除錯作業已完成，能在海試期間讓彈射系統運作。

福建艦艦島冒出黑煙，意味主推進系統測試中。（圖／翻攝微博）

煙囪冒煙照意味推進系統密集測試

宋忠平指出，社交平台上瘋傳另一組「福建艦」上煙囪冒煙照，意味主推進系統和其他裝備正在進行密集測試，第一次海試只會在近岸水域進行，很可能需要6個月，接着對特定裝備和武器系統將進行為期1年的進一步測試。此外，他表示這次海試的重點在於檢測推進，導航和通訊系統，接著就能進入第二階段，進行其他艦載裝備測試。

據悉「福建艦」排水量超過8萬噸，比遼寧艦和山東艦多了2萬噸，這艘傳統動力潛艦為中國海軍第一艘003型航母，也是繼美國福特級（Gerald R. Ford-class）超級航母後，世上第二款採用電磁彈射系統航母。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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