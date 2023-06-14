國產載人電動飛機定價可與的士睇齊？2023下半年將進行首飛

記者陳怡伶／綜合報道

隨着電動車逐漸普及，電動飛機當然也不會在空中缺席。大陸國產載人電動飛機全尺寸工程驗證機在第9屆大陸（上海）國際技術進出口交易會上搶先曝光。這架由航空高科技公司「時的科技」（TCab Tech）研發的電動飛機，除了有傳統固定翼，還配有旋翼，相較於直升機，以純電力驅動、噪音較低，符合環保要求，瞄準的便是未來城市空中交通系統的發展和應用。此外，這款5人座載人電動飛機將在2023年下半年將進行首飛，預計2025年量產。

定價可與的士相若

陸媒《澎湃新聞》報道，該機型代號「E20」的傾轉旋翼載人eVTOL，最大航程達200公里，巡航速度達每小時260公里，最快可達每小時320公里。eVTOL全稱為electric Vertical Take-off and Landing，即電動垂直起降飛行器。比較通俗的說法，eVTOL就是電動化且不需要跑道就可垂直起降的飛機。E20擁有傳統飛機的固定翼，同時配有6個旋翼，其中4個旋翼可傾轉，2個旋翼在起飛後將保持靜止。並採用了低轉速的五葉螺旋槳，通過降噪設計，飛行中不對周邊環境造成噪音污染。時的科技創辦人兼首席執行長黃雍威對自家商品充滿信心，「量產後，我們產品的服務定價可以做到和的士相似，同時可節約80%的出行時間」。並透露目前公司已經獲得營運商超過百架的訂單。

黃雍威表示，E20 eVTOL的應用分3個階段，第一階段更多的是替代直升機，替代其低空旅遊市場，比如郊外、風景區。第二階段應用到短程運輸，定位是30至150公里短程運輸。例如從高鐵站到旅遊景點，再比如城際之間的應用。第三階段，是為所有人提供服務，從市中心可以提供到各個區域的服務。

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