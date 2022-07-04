國產雪糕31℃放近1個鐘都唔融 網民質疑太多添加劑

鍾薛高上周六晚在微博發文，稱「並不存在不融化的雪糕」，是「固形物高，水少，完全融化後自然就為黏稠狀……固體無論如何融化也不能變成水」，而涉事產品主要成分為牛奶、稀奶油、椰漿、煉奶、全脂奶粉、冰蛋黃等，固形物含量約40%，除了原料本身含少量水之外，未額外添加飲用水。

內地近日有網民做「雪糕融化」實驗，發現國產高級雪糕品牌「鍾薛高」旗下一款海鹽口味雪糕，放置於攝氏31度室溫近一小時仍未完全融化，基本上還能維持原本形狀，只是變成比較「渴」(音「揭」)的奶製品。網民紛紛質疑是否含有太多添加劑，擔心「不會(融)化的雪糕還能吃嗎？」社交平台甚至掀起一小股雪糕融化實驗潮，其中有人將同款鍾薛高雪糕放置在室溫30度左右2小時後，雪糕雪條融化成糊狀。

業內人士：看起來沒有融 實際已經融化

內地傳媒亦引述業內人士指，雪糕融化得慢，本身沒甚麼問題，只是容易令人誤解，「雪糕在31度室溫下放置1小時後，已經處於融化狀態了，只是因為雪糕裡添加了一些食品增稠劑等成分，雪糕在融化後也能保持比較好的黏稠狀，看起來沒有融化而已」。

根據「中國食品安全網」，內地相關標準要求雪糕的固形物比例達20%或以上。總固形物包括蛋白質、脂肪等，可理解為雪糕中去除水分後的乾物質，「是雪糕中營養成份的來源」，含量越高即雪糕品質越好，而固形物比例高，融化速度就會較慢。該網又指，內地相關標準對增稠劑等食品添加劑的使用範圍和份量都有明確規定，「在標準規定的範圍內使用食品添加劑都是安全的」。

被稱為「雪糕中的愛馬仕」 鍾薛高身價高銷量驚人

「鍾薛高」2018年在上海誕生，品牌名稱意為「中式雪糕」，定位為高級雪糕，價格較一般國產雪糕貴幾倍，銷量卻相當驚人，被戲稱為「雪糕中的愛馬仕」。在剛過去的「天貓618」年中促銷，鍾薛高連續第三年成為冰品類銷量第一。

創辦人曾稱「它就是那價格，你愛要不要」

鍾薛高身價「值不值那麼貴」經常成為網絡話題。去年6月，北京衛視財經頻道播出鍾薛高創辦人林盛專訪，期間談到2018年推出的「厄瓜多爾粉鑽」雪糕是其歷來最貴雪糕，一支66元，成本差不多40元。當主持人問到「這麼貴，哪來的底氣和價格？」時，林盛回應稱，「它就是那價格，你愛要不要」，結果引起廣大網民反感，斥「那我就不要了……討厭一些高高在上的品牌」、「我用你一條的錢可以買一堆，你說我要不要買你的」。

在天貓鍾薛高旗艦店，大部分雪糕10支起售，目前最便宜雪糕平均一支14元(人民幣，下同)，最貴平均一支32元，總銷量最高的超過100萬，月銷量最高超過2萬。