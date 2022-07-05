國產雪糕31℃放近1小時未完全融化 鍾薛高：雪糕已融 呈黏稠狀

內地近日有網民做「雪糕融化」實驗，發現國產高級雪糕品牌「鍾薛高」旗下一款海鹽味雪糕，放置於攝氏31度室溫近一小時仍未完全融化，基本上還能維持原本形狀，只是變成比較「渴」的奶製品(圖1)。網民紛紛質疑含有太多添加劑，擔心「不會(融)化的雪糕還能吃嗎？」

鍾薛高上周六晚在微博發文，指其雪糕「固形物」如牛奶、淡忌廉、椰漿等含量高達40%，水含量少，融化後變成「黏稠狀」而已，「固體無論如何融化也不能變成水」，又強調其雪糕所添加的食品乳化增稠劑只是極少量，嚴格按照國家相關標準。

內地傳媒則引述業內人士稱，網民實驗中的雪糕其實已融化，只是含食品增稠劑等，融化後仍能保持較好的黏稠狀，「看起來沒有融化而已」。官媒「中國食品安全網」以往曾解釋，國家相關標準要求雪糕固形物比例達20%或以上，固形物可理解為雪糕中去除水分後的「乾物質」，為雪糕中營養成分來源，含量越高即雪糕品質越好、融化速度較慢。

內媒「消費者報道」昨晚直播鍾薛高、和路雪、哈根達斯、夢龍(Magnum)、中街及明治的雪糕融化情況，可見在室溫26.4度下經過1小時24分鐘，哈根達斯、明治都已幾乎完全融化，中街較為完整地融化，鍾薛高、和路雪和夢龍都無大變化(圖2)。