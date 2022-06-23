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中國
2022-06-23 23:00:14

國產電動車蔚來測試車3樓飛墮地面 2試車員死亡(更新)

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涉事蔚來測試車車頂著地。(互聯網) 眾人合力將車推起。(互聯網) 涉事蔚來測試車疑撞毀一條石屎柱和2個圍欄。(互聯網) 眾人合力將車推至打側，等候消防員救援。(互聯網) 涉事蔚來測試車從3樓衝出，但高度有大約4至5層樓高。(互聯網)

【23：00 更新】蔚來晚上在微博表示，兩名死者是「數字座艙測試人員」，其中一人是公司同事，另一人是合作夥伴員工，事發後公司第一時間協助警方調查分析事故原因，根據現場情況分析，初步確認是一宗意外，「與車輛本身沒有關係」。

內地《中國經濟周刊》此前曾引述蔚來客服表示，今次事故不排除人為操作不當。

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國產智能電動車品牌「蔚來」(9866)在上海發生嚴重意外，一輛測試車昨從蔚來全球量產車研發中心3樓飛墮地面，車身損毀嚴重，車上兩名試車員死亡。

現場是嘉定區上海汽車創新港8號樓，是蔚來國際業務總部及蔚來全球量產車研發中心所在地。昨午5時許，一輛蔚來電動車突然撞毀3樓停車場外牆的石屎柱連2個圍欄，整輛反轉飛墮地面，車頂嚴重損毀，地面散落2個圍欄及大量石屎。附近民眾見狀合力抬起車輛；消防員接報趕到現場，破開車頂救出兩名被困者，由救護車送院搶救，其中姓杜試車員傷重不治，姓張試車員則因手術後果不佳，今日凌晨離世。警方正調查事件。

網民質疑為何在大樓內試車

內地網民紛紛表示哀悼，稱「怎麼在大樓裡試駕呀我的天」、「明顯不是試駕，是功能測試。車身還貼著偽裝呢」、「操作失誤導致的嗎？」、「是不是安全生產事故？」、「試駕還是自動駕駛？！等後續」。

消防員拯救兩名被困試車員，地面散落兩個圍欄及大量石屎。(互聯網) 消防員拯救兩名被困試車員，地面散落兩個圍欄及大量石屎。(互聯網) 消防員拯救兩名被困試車員，地面散落兩個圍欄及大量石屎。(互聯網) 涉事車輛是蔚來的測試車。(互聯網)
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