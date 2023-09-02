國航班機飛行中出現「狗叫聲」　緊急迫降機場檢修

有網友上傳影片稱，國航CA8524航班，在從西安飛溫州的途中，出現奇怪的狗叫聲，起飛時聲音不大，等到達8000公尺的高度時，聲音變得異常大聲，就像「嘯天犬」一樣。

記者鄒慈芸／綜合報導

中國航空（China Air）一架班機，在飛行途中出現怪異的「狗叫聲」，最後航班緊急降落在附近機場，經過人員檢修後，確認只是機械問題。

有網友上傳影片稱，國航CA8524航班，在從西安飛溫州的途中，出現奇怪的狗叫聲，起飛時聲音不大，等到達8000公尺的高度時，聲音變得異常大聲，就像「嘯天犬」一樣。

乘客表示，航班後來緊急備降在武漢天河國際機場，降落後看到有救援人員趕到現場。

該事件在網路上引發廣大關注，有網友出面解釋，該聲音聽起來很飛機液壓系統中PTU（Power Transfer Unit）的聲音，PTU用於在特定情況下，將液壓能量從一個液壓系統轉移給另一個液壓系統。

PTU可以發出類似於某些動物叫聲的聲音，例如兔子的嘰嘰聲或狗咆哮聲，這是由於PTU液壓系統的壓力變化和流動，導致產生了特定的聲音。不過PTU發生的聲音僅會持續一小段時間，如果怪聲仍然存在，就是其他地方的問題。

2日上午，中國國際航空公司服務熱線一工作人員回應記者稱，確實有這個情況發生，但是排除故障、沒有安全性問題之後，飛機已從備降點安全飛到目的地溫州。

經過初步判斷，是飛機的機械出現問題，工作人員說明，飛行途中很少遇到問題，不過偶爾還是會有些機械臨時故障，但總體而言，飛機還是一項相當安全的交通工具。

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