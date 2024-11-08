國足球員賀慣被指家暴兼疑「母女通吃」　薪金還高達八位數

繼籃球明星易建聯傳出疑似性交易後，足球圈也驚爆醜聞，現年31歲的「國腳」賀慣，近日遭一名女網友指控趁她受傷時性侵，還疑似與她的母親也有往來，導致母親「癱在床上起不來」，消息曝光立刻引發網友熱議，而賀慣疑似已經清空個人微博。
家暴後還「把我睡了一次」
這個網名叫做「馬大喵喵喵喵」的女子在微博上披露，她與賀慣有感情糾葛，但對方卻頻頻傷害自己，她甚至被家暴，她指控，賀慣無視她的傷勢要求發生性行為，「在我渾身是傷的情況下，又是把我睡了一次」、「這就是你作為中國足球運動員的素質？」
更驚人的是，她指出：「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來。你還算是個人嗎！」似乎暗指賀慣與她的母親也有往來。另外該女子又大爆，賀慣的薪金高達1,700萬人民幣（約1,844萬港元）。
踢球不行但是泡妞可以
由於這個爆料太猛，立即引發網友熱議，有網友嘲笑國足：「雖然踢球不行，但是泡妞可以啊！你看，這個賀慣，都玩上母女通吃了！」還有人說：「賀慣的瓜，太炸裂了！希望賀慣趕緊出來闢謠！」
賀慣出生於山東省泰安市，擔任後衛，現效力於內地足球協會超級聯賽的河南足球俱樂部，2017年他首次入選國家男子足球隊，並入選聯賽優秀球員技術檔案庫。
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