國足球員賀慣被指家暴兼疑「母女通吃」　薪金還高達八位數

繼籃球明星易建聯傳出疑似性交易後，足球圈也驚爆醜聞，現年31歲的「國腳」賀慣，近日遭一名女網友指控趁她受傷時性侵，還疑似與她的母親也有往來，導致母親「癱在床上起不來」，消息曝光立刻引發網友熱議，而賀慣疑似已經清空個人微博。

家暴後還「把我睡了一次」

這個網名叫做「馬大喵喵喵喵」的女子在微博上披露，她與賀慣有感情糾葛，但對方卻頻頻傷害自己，她甚至被家暴，她指控，賀慣無視她的傷勢要求發生性行為，「在我渾身是傷的情況下，又是把我睡了一次」、「這就是你作為中國足球運動員的素質？」

更驚人的是，她指出：「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來。你還算是個人嗎！」似乎暗指賀慣與她的母親也有往來。另外該女子又大爆，賀慣的薪金高達1,700萬人民幣（約1,844萬港元）。