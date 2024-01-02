國足39年再輸香港隊 網民批丟人現眼 內媒：球員訓練量大「不在狀態」

國足39年再輸港隊 網民批丟人現眼 內媒：球員訓練量大「不在狀態」

中國男子足球國家隊昨天（1日）晚上在阿聯酋與香港足球隊進行閉門熱身賽備戰亞洲盃，結果以1:2反負，是國足繼1985年世界盃外圍賽「519」事件後，時隔39年在國際A級賽再一次輸給香港隊。除了輸波，國足兩名球員王上源、吳少聰及助教佩洛維奇領紅，據消息指兩名球員領紅是因為以言語辱罵球證及危險動作踢向港隊前鋒史提芬彭利拿的頭部。 消息引起內地球壇嘩然，內地傳媒直言「輸球又輸人」，但為失利解畫指球員近期訓練量大，「因此不在狀態」。內地球迷再度紛紛對國足冷嘲熱諷，批評丟人現眼，促即時解散。

兩將一助教領紅 隊內人士：情緒出了問題 目前國足在阿聯酋的兩場A級熱身賽接連不敵阿曼及香港，《北京青年報》消息指，在遭遇熱身賽兩連敗後，國足全隊情緒比較低落。一位隊內人士賽後評價說：「不是球員不努力沒有進取心，但踢得確實很不好，球員情緒出了問題。也的確沒有必要和球證較勁。」 由於賽事為閉門作賽，沒有直播，因此令評論員及球迷帶來不少想像空間。內地體育博主「李明體育」發文稱，從前線記者中得到資料，說明國足今仗為何出了狀況。他指國足球員由於近期訓練量很大，身體不在狀態，「這場紅牌大多都是體能不行導致的動作晚一拍」，指出國足「到時候會隨比賽臨近調整」，「亞洲盃首戰對塔吉克能和波就不錯了」。