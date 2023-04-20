國防洩密｜中方批評美國在聯合國掀「竊聽風暴」促交代

美國國防部外洩的機密文件披露，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)和其他高級官員的通訊受美國政府監控和干擾。聯合國秘書處已經正式就美國監聽古特雷斯表達關切。在北京，外交部批評美國聲稱維護聯合國作用，卻在聯合國掀起「竊聽風暴」。

《英國廣播公司》(BBC)早前報道，有外洩的機密文件提到古特雷斯在俄烏戰事中，應對俄羅斯時過於軟弱，認為他過於遷就、照顧俄方利益，亦有古特雷斯與常務副秘書長穆罕默德(Amina J. Mohammed)的私人對話內容。當中提到古特雷斯又不滿烏克蘭總統澤連斯基，在無事先諮詢下，安排他在三八婦女節陪伴出席烏軍授勳儀式，令外界以為他嘉許與俄軍作戰的士兵，形容被烏方「算到盡」。