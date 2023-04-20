國防洩密｜中方批評美國在聯合國掀「竊聽風暴」促交代

美國國防部外洩的機密文件披露，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)和其他高級官員的通訊受美國政府監控和干擾。聯合國秘書處已經正式就美國監聽古特雷斯表達關切。在北京，外交部批評美國聲稱維護聯合國作用，卻在聯合國掀起「竊聽風暴」。
《英國廣播公司》(BBC)早前報道，有外洩的機密文件提到古特雷斯在俄烏戰事中，應對俄羅斯時過於軟弱，認為他過於遷就、照顧俄方利益，亦有古特雷斯與常務副秘書長穆罕默德(Amina J. Mohammed)的私人對話內容。當中提到古特雷斯又不滿烏克蘭總統澤連斯基，在無事先諮詢下，安排他在三八婦女節陪伴出席烏軍授勳儀式，令外界以為他嘉許與俄軍作戰的士兵，形容被烏方「算到盡」。
汪文斌：美國利用先進技術構建「黑客帝國」
在北京，外交部批評美國聲稱維護聯合國作用，卻在聯合國掀起「竊聽風暴」。發言人汪文斌表示，美國不是第一次爆出類似醜聞，批評美國聲稱維護聯合國作用，卻在聯合國掀起「竊聽風暴」，他又指，美國自詡所謂自由、民主的「捍衛者」，卻利用先進技術構建「黑客帝國」，美國標榜維護信息安全，卻在全球佈下「信息安全陷阱」。汪文斌指，美國應給國際社會特別是聯合國一個交代，以實際行動履行作為東道國應承擔的責任和義務。