國防部長李尚福：台灣是中國的台灣　不容外部勢力插手

記者李宗芳／綜合報道

第20屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue，簡稱香會）持續在新加坡召開，國務委員兼國防部長李尚福4日發表主題演講，談及台灣問題，其間稱：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整」。

李尚福在演說中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，「一個中國」原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。

指民進黨『挾洋謀獨』

李尚福指出：「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉。民進黨當局『挾洋謀獨』、外部勢力『以台制華』，是改變台海現狀的最大麻煩製造者。」他並稱：「中國必須統一，也必然統一，這是人心所向」。