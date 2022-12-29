國防部：哪裡有分裂國家行徑 哪裡就有解放軍軍事行動

譚克非指，「哪裡有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裡就會有解放軍的軍事行動」。(互聯網)

台灣外長吳釗燮日前接受外媒訪問時表示，大陸軍事威脅空前嚴重，自2020年以來，解放軍機「侵入」台灣防空識別區的次數增加5倍，又認為大陸將繼美國眾議院議長佩洛西訪台後發動「圍台軍演」，再找「另一個藉口」來進行攻台演習。

在北京，國防部發言人譚克非今日直指，解放軍的軍事行動就是針對「台獨」分裂活動及外部勢力干涉，以捍衛國家主權和領土完整，「哪裡有數典忘祖、分裂國家的行徑，哪裡就會有解放軍的軍事行動」。

譚克非籲反省挾洋自重、挑動兩岸對立言行

譚克非批評民進黨當局，與其費盡心機盤點解放軍出動軍機的頻率，不如正視歷史與現實，「看清統一大勢與人心向背，好好反省其挾洋自重、以武謀獨、不斷挑動兩岸對立對抗、破壞兩岸關係的錯誤言行」，並強調維護國家主權、遏制台獨分裂，一直是解放軍的神聖職責，「解放軍時刻牢記使命、持續練兵備戰，堅決粉碎任何形式的台獨分裂行徑和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

根據台灣國防部網站數據，本月25日早上6時至26日早上6時，共有71架次解放軍機、7艘次解放軍艦於台海、空周邊活動，偵獲架次創新高，其中47架次飛越海峽中線及進入台灣西南空域。

美國第八度對台軍售 價值約1.8億美元

另外，台灣外交部今日宣布，收到美國政府正式通知，拜登政府已通知美國國會將對台灣出售「陸上機動布雷系統」(Volcano Anti-tank Systems)，總價值約1.8億美元。這是拜登政府任內第八度對台軍售。