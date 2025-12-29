圍台軍演｜央視播出解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面

解放軍再次進行圍台軍演。在12月29日(周一)開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。央視周一晚於微博播出10秒畫面，配文稱「解放軍無人機視角看台北101大廈」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。鏡頭拍攝到一架飛機自台北上空飛過的樣貌。東部戰區稍後也發布題為《這麼近那麼美 隨時到台北》片段，稱「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂。」

圍台軍演｜外媒評論指針對美國對台軍售 東部戰區新聞發言人稱，是次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。有外媒評論指今次軍演是針對美國近期大規模對台軍售，國防部新聞發言人張曉剛周一回應稱，此次演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的正當必要之舉。近來外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線，妄圖給「台獨」分裂勢力壯膽打氣，加劇兩岸對立對抗，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定。賴清德當局無底線迎合貼靠外部勢力，狂妄地謀「獨」挑釁，成為破壞台海現狀、加劇局勢緊張的禍根亂源。張曉剛又表示，正告民進黨當局「倚外謀獨」註定失敗、「以武拒統」死路一條。中國人民解放軍打「獨」促統決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

外交部發言人林劍說，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，企圖「倚美謀獨」，不惜把台灣變成「火藥桶」「彈藥庫」，充分暴露其「和平破壞者」「危機制造者」「戰爭煽動者」的兇惡面目。外部勢力「以台制華」、武裝台灣，只會助長「台獨」囂張氣焰，把台海推向兵兇戰危的境地。