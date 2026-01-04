圍台軍演｜央視：檢驗部隊作戰能力　彰維護領土完整決心

官媒央視新聞報道，解放軍的多次演習被視為針對台海局勢升溫的回應，特別是在「台獨」勢力與外部勢力互動加劇的背景下，這些行動進一步強化了對台灣周邊的軍事壓力，彰顯了人民軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅定決心，同時檢驗了部隊的實戰能力。

解放軍東部戰區早前再次進行圍台軍演，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

命中台灣東部外海目標

報道指出，自2016年東部戰區成立以來，該戰區負責台灣島周邊的戰備和實戰化演訓。針對「台獨」分裂勢力與外部勢力的勾連，東部戰區在近年來多次展開大規模聯合軍演，旨在檢驗部隊作戰能力並展示維護國家主權與領土完整的決心。