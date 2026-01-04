圍台軍演｜央視：檢驗部隊作戰能力　彰維護領土完整決心

官媒央視新聞報道，解放軍的多次演習被視為針對台海局勢升溫的回應，特別是在「台獨」勢力與外部勢力互動加劇的背景下，這些行動進一步強化了對台灣周邊的軍事壓力，彰顯了人民軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅定決心，同時檢驗了部隊的實戰能力。
解放軍東部戰區早前再次進行圍台軍演，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。
命中台灣東部外海目標
報道指出，自2016年東部戰區成立以來，該戰區負責台灣島周邊的戰備和實戰化演訓。針對「台獨」分裂勢力與外部勢力的勾連，東部戰區在近年來多次展開大規模聯合軍演，旨在檢驗部隊作戰能力並展示維護國家主權與領土完整的決心。
2022年8月，解放軍東部戰區在台灣周邊進行一系列聯合軍事行動，其中火箭軍首次發射常規導彈穿越台灣中央山脈上空，成功命中台灣東部外海的既定目標。此舉被視為解放軍在台海地區軍事行動的一次重大突破。
提升聯合作戰協同能力
2025年12月底，解放軍東部戰區進行了「正義使命-2025」軍事演習，出動陸、海、空及火箭軍等多軍種力量，分別在台灣海峽及台灣島周邊進行海空戰備警巡、奪取制空、制海權及聯合突擊等多項科目演練。
同時，2023年4月的「聯合利劍」演習及2024年的兩次「聯合利劍」系列演習，均顯示解放軍在聯合作戰中的協同能力和實戰化水平持續提升。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章