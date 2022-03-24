地動山搖｜近50年最強 花蓮6.6級地震

台灣花蓮縣豐濱鄉近海昨凌晨1時41分發生黎克特制6.6級地震，震源深度30.6公里，為當地49年來最強地震，且是台灣1999年「921大地震」後第五大地震，全台都感受到震動，香港也有超過10名市民向天文台報告感到地震。截至昨晚6時，花東一帶已發生逾70次有紀錄餘震，規模最大6.1級。中央氣象局地震測報中心不排除台灣已進入地震活躍周期，並預計最近3天仍可能有5至6級餘震。

地震後僅1分鐘，花蓮縣豐濱鄉與毗鄰台東縣長濱鄉一帶即不斷餘震，除了一次超過6級，還有4次超過5級。正在進行拓闊工程的花蓮玉里鎮玉興橋，新建橋面結構震塌，32支預力樑有28支斷裂墮地(圖1)。長濱鄉玉長公路裂開一條50厘米長縫，永福路有重約10噸巨石滾落路面；當地一名八旬老翁睡夢中遭震塌的窗戶擊中頭部，送院治療，其他居民徹夜坐在屋外(圖2)，不敢回家睡覺，直呼「睡不著，很怕」。

台灣或已進入地震活躍期

中央氣象局地震測報中心表示，今次地震主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓碰撞釋放能量，又指自2020年下半年起，台灣地震增多，至去年更為明顯，其中5至6級地震43次，長期平均值為每年23至25次；6級以上地震4次，平均為每年2至3次。今年以來更已有3次6級以上地震，可以說台灣逐漸進入，甚至已經進入地震活躍期，且綜觀全球，特別是環太平洋地震帶，今年都有類似地震頻繁情況。