地球自轉速度變快 中國科學家證實達近50年來最快速度

中國科學院國家授時中心、英國國家物理實驗室時間頻率組等機構研究人員發現，自2020年年中以來，地球自轉速率呈現加快趨勢，目前已達到過去50年來最快速度，這意味著一天已不足24小時，時間流逝加快並非錯覺而是事實。 《羊城晚報》12月12日報道，科普專家、中國科學院國家授時中心黨委書記竇忠表示，專業數據顯示，現在時間的流逝比過去半個世紀的任何時候都要快，這是因為地球自轉速率為50年來最快。相關科研發現，2020年1月至12月的地球自轉速度變化數據顯示，自2020年年中開始，地球的自轉開始加速。

冰川融化令物質更靠近中心 這一現象可能與地球表面形態變化有關。竇忠解釋，就像花式溜冰運動員或芭蕾舞者做轉體動作時身體越聚攏轉速越快，當物質向更中心聚集時，地球自轉也會變快。以全球氣候暖化為例，當冰川、冰蓋融化流入海洋，地球質量進行重新分配，物質較以往更靠近中心，地球自轉就會變快。 然而過去幾百年的觀測結果發現，地球自轉速度變化是在長期變慢的基礎上。竇忠表示，地球表面形態的變化終究只是暫時的，從長遠來看，地球轉速越來越慢的大趨勢不會改變，因為日月潮汐引力的作用，相當於一直為地球自轉輕點著「剎車」，而如果變慢達到臨界點，全世界的時間工作者就要啟動「閏秒」。

閏秒是在世界標準時間的基礎上增加或減少一秒，是天文時和原子時相協調的產物。閏秒一般被安排在23時59分59秒，加入閏秒後，時鐘則顯示為23時59分60秒，然後再進入0時0分0秒。閏秒的安插日期一般為6月30日或12月31日，或者是3月31日或9月30日，具體日期由國際地球自轉服務局統一規定和發布。 閏秒調整對日常生活影響較小，但對依賴精確時間同步的技術系統和應用領域，如電腦、金融、航空航天等領域有重要影響。2012年，多個大型網站因時間同步錯誤導致伺服器崩潰，Reddit系統崩潰時長超過半小時。2022年7月，Google、微軟、亞馬遜曾聯合倡議廢除閏秒。