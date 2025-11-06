地磁風暴｜中國氣象局預警：未來三日或爆發 手機訊號或受影響

綜合媒體報道，據氣象局國家空間天氣監測預警中心11月6日發布的預報顯示，未來一周，太陽還有爆發較強活動的可能。11月6日可能出現地磁活躍或小地磁風暴，而7日可能出現中等地磁風暴。未來三天太陽活動水平中等到高，爆發M級以上耀斑的可能性大，受日冕物質拋射（CME）影響，可能出現中等甚至大地磁暴。

中國氣象局國家空間天氣監測預警中心發布預警，11月5日凌晨太陽連續兩次爆發耀斑，峰值時間分別出現在1時34分和6時01分，兩次爆發強度分別達到X1.8級和X1.1級，未來三天可能出現中等甚至大地磁風暴。

專家解釋，耀斑是太陽大氣局部區域突然變亮的活動現象，會伴隨產生劇烈增強的電磁輻射、大量高能帶電粒子流和日冕物質拋射。此次耀斑還引發了太陽的連鎖反應，產生了日冕物質拋射（CME）過程，最終引發地磁風暴。

11月5日連續兩次爆發的耀斑對於大陸的影響可以忽略不計，因為當時大陸正處在夜間，太陽耀斑沒有照射到。但當時正處在太陽直射下的另一半地球，可能在耀斑照射下出現高空大氣結構的變化，影響短波無線電等相關儀器設備。

無線電 人造衛星或受影響

專家表示，地磁風暴對人類的身體健康幾乎沒有影響，但會對人類的生活造成影響。比如會影響無線電波的傳播、干擾無線電通訊、影響飛機輪船等的導航，甚至影響到手機訊號；還可能對人造衛星、太空站等人造飛行器造成損害，導致故障。