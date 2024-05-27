垃圾徵費｜台北實施多年 環團指減廢效果顯著倡推循環用商業模式

在台灣，有地區實施垃圾費隨袋徵收多年，數年前亦提出於明年全面限用塑膠購物袋、免洗餐具等，至2030年更加全面禁用。

在台港人形容當地環保意識強烈

在台港人Johnson，8年前移居台灣，平日棄置垃圾要付費使用專用垃圾袋。他形容當地環保意識強烈，會做好垃圾分類，歸功於當地的宣傳教育。Johnson從事餐飲業，做外賣生意有向客人提供塑膠餐具，現時小批次購入環保餐具測試品質。他認為在落實政策前，有足夠緩衝期很重要，讓持份者逐步適應。

當地的綠色和平減塑專案主任張凱婷說，台灣的「走塑」意識高，不過民眾日常購物仍大多講求便捷，市場上亦無很多減塑包裝，甚至無塑膠包裝的消費選項。她認為最有效方法是盡快立法禁用，並加快推動重複使用的商業模式，例如循環使用的飲品杯，這類新型商業模式既起環保作用，亦可帶動新型產業鏈，創造經濟價值。