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中國
2024-05-27 12:00:00

垃圾徵費｜台北實施多年 環團指減廢效果顯著倡推循環用商業模式

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有飲品店提供免費借用循環杯。（港台圖片）

有飲品店提供免費借用循環杯。（港台圖片）

在台灣，有地區實施垃圾費隨袋徵收多年，數年前亦提出於明年全面限用塑膠購物袋、免洗餐具等，至2030年更加全面禁用。

在台港人形容當地環保意識強烈

在台港人Johnson，8年前移居台灣，平日棄置垃圾要付費使用專用垃圾袋。他形容當地環保意識強烈，會做好垃圾分類，歸功於當地的宣傳教育。Johnson從事餐飲業，做外賣生意有向客人提供塑膠餐具，現時小批次購入環保餐具測試品質。他認為在落實政策前，有足夠緩衝期很重要，讓持份者逐步適應。

當地的綠色和平減塑專案主任張凱婷說，台灣的「走塑」意識高，不過民眾日常購物仍大多講求便捷，市場上亦無很多減塑包裝，甚至無塑膠包裝的消費選項。她認為最有效方法是盡快立法禁用，並加快推動重複使用的商業模式，例如循環使用的飲品杯，這類新型商業模式既起環保作用，亦可帶動新型產業鏈，創造經濟價值。

張凱婷表示，台北及新北的垃圾徵費措施，帶來顯著的垃圾減量效果，未來可探討擴展至台灣其他地區，加強資源做好源頭減廢。

台灣有飲品店鼓勵民眾自備飲品杯。（港台圖片）

台灣有飲品店鼓勵民眾自備飲品杯。（港台圖片）

台北推行垃圾徵費初期曾遇到很大反對聲音和亂象

台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠表示，台北當年推行垃圾徵費初期，曾遇到很大反對聲音和亂象。政策推行多年，現時回收率明顯提升，人均垃圾棄置量下降，認為環保政策都要先推行才見到成效，初時必定具挑戰。

葉欣誠說，核心在於公眾認為垃圾太多是否要解決，而解決問題要付出代價。他說在香港觀察過，不同種類的垃圾都棄置到垃圾車內，要作為國際化城市，香港宜仿傚歐美國際城市，著力減少廢物棄置量。他又說，推動社會追求ESG，即是環境、社會和管治理念，要提供誘因，重點在於是否價格相宜、省錢和便利。

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原文刊登於 香港電台

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