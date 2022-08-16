基層悲歌｜顧客買花生無付款 69歲檔主追趕途中倒地亡

內地社交平台近日流傳一段「大媽因顧客買花生未給錢氣急身亡」的短片，引起許多網民關注，片中可見一名婦人倒臥地上，昏迷不醒，有人為婦人解開衣服鈕扣抖氣。四川「紅星新聞」指，事發地點為重慶綦江打通鎮，鎮政府表示，涉事顧客「不是主觀故意不付錢」，事件「可能跟買花生的人有一點關係，但不是造成老人死亡的主要原因」。

當地居民：死者腳有舊患 當日天氣炎熱

報道引述當地居民指，片中婦人姓張，69歲，經常在打通鎮農貿市場賣菜，上周五發現有顧客買了幾斤花生後沒有付款，馬上追出去，但因腳有舊患，加上天氣炎熱，沒幾步就跌倒，送院後不治，已於周一下葬。

官方：顧客不是故意不付款

打通鎮政府工作人員則表示，買花生的人向張婦買了幾斤花生後，又在旁邊買東西，「可能忘了付錢就走了，老太太可能突然想起這個事兒，然後去追，就摔了一下。年紀大摔了跤，就造成她當場可能有點不行了」。

該工作人員指出，事後警方翻查閉路電視，找出買花生的人，「人說記得付了錢，後面發現沒付錢。我們跟農貿市場的人也了解了一下，買花生的人確實不是主觀故意不付錢」。經警方調解，張婦家屬已與買花生的人簽署了調解意見書。

網民：攤販生活艱難 顧客應主動確認自己付了款

事件在社交平台掀起熱議，有網民表示，「五六十歲了，三四十度高溫，還在賣花生，為了幾塊錢追趕摔倒去世，想想就可憐。我想到的是，如果農民每月有一千的養老金，他們是不是會活的更自在一點，不用如此窘迫」。有網民就質疑，「出事了就是忘了，沒出事就逃單」。還有網民呼籲，「總之我們對待小攤販，特別是年紀大的攤主，買東西一定要主動跟他們確定付款了，因為他們賺點錢維持生活不容易」。