基辛格去世｜習近平表示深切哀悼 向基辛格家人致慰問

著名政治家、美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)11月29日在家中離世，享年100歲。外交部今(30日)指，國家主席習近平已向美國總統拜登致唁電，對基辛格逝世表示深切哀悼，向其家人表示慰問。

中方讚揚基辛格是中國人民老朋友，也是中美關係的拓荒者和建設者。他長期關心並支持中美關係發展，先後百餘次訪華，為推動中美關係正常化作出歷史性貢獻。中國人民將銘記基辛格對中美關係投入的真摯感情和所做的重要貢獻。

中國駐美大使謝鋒在社交網站發文，表示深感震驚和悲痛，強調基辛格的離世對中美兩國和世界來說都是巨大損失。