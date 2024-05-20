基金經理 : 救市方向正確 組合拳料加快內地樓市經濟見底

上周五多個內地部門聯手推出三套組合拳救樓市(見附表)。有基金經理認為，這次政策出台迅速，距離4月底中央政治局會議首次點出拯救樓市方向，不足一個月，卻結合多個部門和地方政府行動，料是一個從最高層向下貫徹的決定；儘管疲弱的樓市仍持續一段時間，但因為用力正確，料可幫助內地樓市，及整體經濟提前見底。

曾任花旗研究部主管的奧陸資本總裁蔡金強在他的社交平台指，措施的方向是正確的；既減輕供樓人的負擔，而在經濟下行、個人對置業有顧慮下，政府也直接介入收儲市場的單位，再控制地皮供應，比大力刺激樓價急升更佳。

雖然有分析認為，人行的支持基金只有3,000億元人民幣，力度似有不足，但他認為一如當年調控樓市，招數也是一浪接一浪的；而中資《華泰證券》也認為，今次政策決心較大，不排除評估實際效果後，繼續調整力度，直到取得階段性成效。

蔡金強認為，措施有助令內地樓市加速見底。他預料樓價有機會提前在今年年底或明年一季度見底。投資者要觀察在房地產相關投資、賣地和項目動工這些領先指標會否改善。至於對內房企業的幫助，暫時料對一些邊際線的企業如龍湖(960)、萬科(2202)有助，而一些國企內房也會利好。不過，內房股在連日造好下，或借利好政策曝光有回吐。

