堅定不移深化改革開放 李強：民有所盼政有所為

新任總理李強昨在全國兩會後，首次主持記者會，向中外記者闡述他的為政理念。他強調新一屆政府不會只是緊盯著GDP增長，更會關注民生事，又再次向民企派定心丸，重申「兩個毫不動搖」政策，向民企表明發展空間只會與日俱增。此外，李強還呼籲美國應與中國合作，因兩國「你中有我，我中有你」，雙方都得益。
李強在記者會開始時，表明深知肩負重大責任，會勇毅前行，廉潔奉公，鞠躬盡瘁，不辱使命。他指新一屆政府首先要樹立以人民為中心的發展思想，並引述中共總書記習近平所說：人民對美好生活的嚮往，就是我們奮鬥目標。他說：「絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。」政府就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。
其次就是集中力量推動高質量發展。李強指中國經濟總量穩居世界第二，惟發展不平衡和不充分，若以14億人口平分，人均水平比較有限。目前只是更多著眼「有沒有」的問題，下一步就是解決「好不好」，尤其提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展綠色轉型等。
第三是堅定不移深化改革開放。他強調改革開放是決定當代中國命運關鍵一招，在實現第二個百年奮鬥目標繼續「吃改革飯、走開放路」；堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。
鼓勵民企努力發展
面對今年世界經濟總體不容樂觀、不穩定、不確定，中國預定經濟增長5%的目標，並在去年中共中央經濟工作會議作好全面部署，打好「宏觀政策」、「擴大內需」、「改革創新」和「防範化解風險」4套組合拳，達致穩增長、穩就業、穩物價、高質量發展取得新進步，並以八個字總括中國經濟前景──「長風破浪，未來可期」。
外界最近關注民企發展，李強先提及習近平在兩會期間與全國政協委員見面時，深刻闡述民營經濟如何健康和高質量發展，令廣大民營企業家深受鼓舞、激勵。然後他再以自身在浙江溫州、蘇州及上海等地方工作經驗，提到「兩個毫不動搖」是中國基本經濟制度，過去沒有變，以後更不會變。
他又強調，中國有超大市場規模，蘊藏巨大機遇，民營經濟發展環境只會越來越好，空間越來越大。他呼籲民營企業家發揮優秀企業家精神，堅定信心再出發。
中國去年人口出現60年來首次負增長，令外界擔心中國人口老化，長遠拖累經濟動力。李強認為未有影響人口紅利，並指現時有近9億勞動力，每年均有逾1,500萬人投入勞動市場，顯示人力資源仍然豐富，而且新增勞動力平均受教育達14年，正形成「人才紅利」，但政府仍會深入研究人口增減帶來的問題。
中美應合作 圍堵打壓沒好處
中美緊張關係令國際形勢陰晴不定，李強表示具體中美關係問題，早前已由外長秦剛回應，但他卻點明習近平與美國總統拜登去年11月會晤達成一系列重要共識，轉化為實際政策。他表示，中美貿易額約7,600億美元，創歷史新高，而中美經濟「你中有我，我中有你」，彼此都受益。李強舉出去年當上海市委書記期間，與不少包括美資的外企高管溝通，各人均說看好上海，看好中國。
他以上述例子，闡明中美可以合作，也應該合作，中美合作大有可為，不論圍堵與打壓，對誰也沒有好處，他不知這幾年炒作兩國「脫鈎」，到底有多少人從中得益。