堅定不移深化改革開放 李強：民有所盼政有所為

新任總理李強昨在全國兩會後，首次主持記者會，向中外記者闡述他的為政理念。他強調新一屆政府不會只是緊盯著GDP增長，更會關注民生事，又再次向民企派定心丸，重申「兩個毫不動搖」政策，向民企表明發展空間只會與日俱增。此外，李強還呼籲美國應與中國合作，因兩國「你中有我，我中有你」，雙方都得益。

李強在記者會開始時，表明深知肩負重大責任，會勇毅前行，廉潔奉公，鞠躬盡瘁，不辱使命。他指新一屆政府首先要樹立以人民為中心的發展思想，並引述中共總書記習近平所說：人民對美好生活的嚮往，就是我們奮鬥目標。他說：「絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。」政府就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

其次就是集中力量推動高質量發展。李強指中國經濟總量穩居世界第二，惟發展不平衡和不充分，若以14億人口平分，人均水平比較有限。目前只是更多著眼「有沒有」的問題，下一步就是解決「好不好」，尤其提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展綠色轉型等。

第三是堅定不移深化改革開放。他強調改革開放是決定當代中國命運關鍵一招，在實現第二個百年奮鬥目標繼續「吃改革飯、走開放路」；堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。

