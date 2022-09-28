報假學歷、曠工、唔識用Word 男子實習廿幾日被炒賴死唔走 公司報警

浙江杭州一家軟件公司近日聘用了一名自稱中專(中等專業學校)畢業的男子做「無人機飛手」，初入職實習期月薪9,000元人民幣(下同)。經過廿多天觀察，公司發現這名實習生不但虛報學歷，還經常無故曠工，甚至連最基本的文書處理軟件Word都不懂，於是將其辭退。沒想到這位實習生竟然賴在公司不肯走，最終要警察到場勸喻離開。

浙江經視新聞引述涉事公司工作人員指出，該名實習生工作了廿多天，期間公司發現三大問題，其一是該名實習生原來只有高中畢業證書，但卻報稱是中專畢業，「讀了高中是不能上中專的」，專業對口完全不同；其二是每天上班只要發現老闆不在，「任何一個時段他都有可能跑出去，也不說去幹嘛了，就是曠工嘛」；其三是基本文書處理軟件Word等「所有東西都不會」。公司將該名實習生解僱，沒想到對方繼續回到辦公室，不肯離開。

事主指公司應最少半個月前通知 免其租金損失

涉事公司報警，警員隨即到場調解。然而，該名實習生在警員面前大吐苦水，稱涉事公司突然將其解僱，為自己造成房租等損失，「(公司附近)租房子簽了一年的合同，現在下個月的房租也交了，你現在讓我走，你也沒有一個月的時間……或者你提前半個月也好，你沒有(提前)通知我。昨天晚上讓我走，『今天不要上班了』，那我肯定是接受不了的」。

警員則對該名實習生好言相勸，「你聽我講，為甚麼要設實習期啊，就是雙向選擇，你可以選擇公司，公司也可以選擇你」。最後該名實習生揚言，會找相關部門申請勞動仲裁。涉事公司強調，所有流程跟足勞動法規定，「沒有任何問題」，不會阻撓對方申請勞動仲裁。