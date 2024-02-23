報道聲稱內地公司曾駭多區政府 外交部︰堅決反對各種網絡攻擊

有外國傳媒聲稱，中國網絡安全公司「上海安洵信息」大量內部文件外洩，揭示該公司曾網絡攻擊包括本港在內多個地區的政府部門及電訊公司等。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會被外國記者問及上述報道時，表示不了解有關情況，強調中方堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊行為。在名單內的本港考評局、食環署、中大及教大，均表示沒有資料外洩。
美聯社等外媒聲稱，外洩文件顯示「上海安洵信息」曾監控英國內政部及財政部等、入侵印度國防部，以及圖謀竊取台灣、泰國、馬來西亞、印度及印尼等多個地區政府部門及電訊公司的資料，並聲言本港考評局、食環署、職工盟和多間大學等十多個機構亦是攻擊目標。報道引述兩名上海安洵信息員工，指公司及公安正調查外洩事件。
報道指目前未知文件外洩源頭。美國國防部設立的網絡司令部未有回應是否與事件有關。上海安洵信息官網據報在周三起已無法瀏覽。
港政府部門及大學︰並無資料被盜
考評局回應報道，強調局方至今並無收到有資料被盜取或外洩的報告及訊息，經檢視後，局方的資訊和網絡系統安全措施一直有效運作；食環署稱，署方的資訊系統及網絡最近沒有受到任何惡意入侵。
中大則表示，一直關注校內資訊保安系統和網絡的安全，就有關2019年疑被黑客攻擊一事，大學未發現有證據顯示當時有相關黑客活動；教大亦稱暫未發現有任何資料洩漏情況。私隱專員公署指，沒有收到與事件相關的資料外洩事故通報。