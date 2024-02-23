報道聲稱內地公司曾駭多區政府 外交部︰堅決反對各種網絡攻擊

有外國傳媒聲稱，中國網絡安全公司「上海安洵信息」大量內部文件外洩，揭示該公司曾網絡攻擊包括本港在內多個地區的政府部門及電訊公司等。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會被外國記者問及上述報道時，表示不了解有關情況，強調中方堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊行為。在名單內的本港考評局、食環署、中大及教大，均表示沒有資料外洩。

美聯社等外媒聲稱，外洩文件顯示「上海安洵信息」曾監控英國內政部及財政部等、入侵印度國防部，以及圖謀竊取台灣、泰國、馬來西亞、印度及印尼等多個地區政府部門及電訊公司的資料，並聲言本港考評局、食環署、職工盟和多間大學等十多個機構亦是攻擊目標。報道引述兩名上海安洵信息員工，指公司及公安正調查外洩事件。