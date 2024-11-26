塞爾維亞古堡鐘樓現中文塗鴉　華使館促文明出行

一位疑似中國遊客早前在塞爾維亞首都貝爾格萊德的卡萊梅格丹古城堡鐘樓上塗鴉中文字(網上圖片)

內地社交平台上周一(18日)流傳影片，一位疑似中國遊客早前在塞爾維亞首都貝爾格萊德的卡萊梅格丹古城堡鐘樓上塗鴉中文字，更在鐘樓前展示與「作品」的合照，似乎一點也不在意自己的破壞古蹟行為，引起批評。中國駐塞爾維亞大使館周日(24日)發文，提醒中國公民在當地文明出行。

現場畫面顯示，卡萊梅格丹古城堡鐘樓上被用紅色塗料，寫上了中文字的抖音社交帳號及帳號名，目前涉事帳號已被封禁。當地華人顧先生向內媒表示，他們已緊急聯絡相關部門，目前已將塗鴉清理乾淨。顧先生指出，他們也在尋找塗鴉者，但沒收到更多消息；又指當地並沒允許和鼓勵塗鴉的文化，塗鴉者在景點文物上塗鴉影響更是惡劣。

中國駐塞爾維亞大使館強調，公民在境外不僅代表自己，更關係國家形象。使館提醒來塞中國公民遵守法律，恪守公德，尊重當地文化習俗，以文明言行舉止做中塞友誼的使者和文化交流的橋樑，包括保護文物古蹟，不得隨意噴塗、刻劃、攀爬、觸摸，否則可能會觸犯當地法律或被罰款。

卡萊梅格丹古城堡建於土耳其奧斯曼帝國時期，是塞爾維亞首批正式宣布的文化古跡之一。該城堡於1979年被列為具有特殊重要性的文化紀念碑，是貝爾格萊德最受歡迎的旅遊景點，每年的遊客總數超過200萬。

