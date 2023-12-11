境外組織企圖用地理軟件竊密 國安機關排查整治

國家安全部發現，國內有重要產業領域使用的境外地理資訊系統軟件存在搜集外傳資料情況，部分數據重要敏感，甚至涉及國家秘密，對國家安全構成嚴重威脅。國安機關已進行排查治理，及時消除重大洩密隱患。

部分數據涉及國家秘密

國安部今日(11日)發文表示，地理信息數據既是重要的戰略性數據資源，又是新型生產要素，可廣泛應用於能源電力、智能網聯汽車等行業領域及日常快遞網購、外賣送餐、等生活場景。但一些別有用心的組織和人員，卻利用地理信息系統軟件，企圖竊取涉密敏感地理信息數據，對中國國家安全帶來威脅和隱患。