境外組織企圖用地理軟件竊密 國安機關排查整治

國家安全部發現，國內有重要產業領域使用的境外地理資訊系統軟件存在搜集外傳資料情況，部分數據重要敏感，甚至涉及國家秘密，對國家安全構成嚴重威脅。國安機關已進行排查治理，及時消除重大洩密隱患。
部分數據涉及國家秘密
國安部今日(11日)發文表示，地理信息數據既是重要的戰略性數據資源，又是新型生產要素，可廣泛應用於能源電力、智能網聯汽車等行業領域及日常快遞網購、外賣送餐、等生活場景。但一些別有用心的組織和人員，卻利用地理信息系統軟件，企圖竊取涉密敏感地理信息數據，對中國國家安全帶來威脅和隱患。
盯上「大蛋糕」 開展竊密收集用戶數據
國安部形容個別境外組織、機構和人員盯上這塊「大蛋糕」，企圖利用地理信息系統軟件開展情報竊密活動，手段包括在軟件使用過程中自動連接境外服務器，收集用戶數據等。
嚴重威脅中國軍事安全
另外，少部分用戶的數據安全意識薄弱，將城市管網、軍事目標、涉密單位的高精度地理位置坐標標註在地圖上，產生嚴重失泄密風險隱患，可能會造成無法挽回的損失。
地理信息數據屬於高價值情報，是境外間諜情報機關情報竊密的重點，通過竊取高精度地理信息數據，可還原出中國交通、能源、軍事等重要領域特定區域的三維地貌圖，為偵察監視、軍事行動提供關鍵支持，將嚴重威脅中國軍事安全。